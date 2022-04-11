Servidor do Detran-ES é encontrado morto em rio de Nova Venécia

O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado, nesta segunda-feira (8), para uma ocorrência de desaparecido no Rio Cricaré e iniciou as buscas no início da tarde. Enquanto uma equipe da corporação trabalhava, um casal — que estava em um bote no rio — avisou aos militares que havia avistado um corpo próximo à margem. Oséias estava com roupa de pesca, e uma linha utilizada para esse tipo de atividade também foi encontrada junto ao corpo dele.