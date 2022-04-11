Servidor do Detran-ES é encontrado morto em rio de Nova Venécia

Um servidor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) de Nova Venécia foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (11), no Rio Cricaré, no município do Noroeste do Estado. À reportagem de A Gazeta, a prefeitura informou que a vítima é Oséias Constantino Sabadin, de 40 anos. Segundo informações de familiares dele ao Corpo de Bombeiros, o homem estava desaparecido desde a última sexta-feira (8).
O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado, nesta segunda-feira (8), para uma ocorrência de desaparecido no Rio Cricaré e iniciou as buscas no início da tarde. Enquanto uma equipe da corporação trabalhava, um casal — que estava em um bote no rio — avisou aos militares que havia avistado um corpo próximo à margem. Oséias estava com roupa de pesca, e uma linha utilizada para esse tipo de atividade também foi encontrada junto ao corpo dele.
A Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo e realização de perícia, que vai constatar a causa da morte. Por nota, a corporação informou que a ocorrência está em andamento, por isso não havia mais informações que pudessem ser passadas.
O Detran-ES enviou nota sobre o ocorrido, dizendo que "confirma, com pesar, o falecimento do servidor Oseias Constantino Sabadin, lotado na Ciretran de Nova Venécia, que estava desaparecido desde o último final de semana."