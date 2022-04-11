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Estava desaparecido

Servidor do Detran-ES é encontrado morto em rio de Nova Venécia

Oséias Constantino Sabadin, de 40 anos, estava desaparecido desde sexta (8), segundo relatos de familiares aos Bombeiros. Ele estava com roupa de pesca quando foi achado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 abr 2022 às 18:07

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:07

Oséias Constantino Sabadin, de 40 anos, era servidor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) de Nova Venécia
Oséias Constantino Sabadin, de 40 anos, era servidor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) de Nova Venécia Crédito:  David Regis | Prefeitura de Nova Venécia
Um servidor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) de Nova Venécia foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (11), no Rio Cricaré, no município do Noroeste do Estado. À reportagem de A Gazeta, a prefeitura informou que a vítima é Oséias Constantino Sabadin, de 40 anos. Segundo informações de familiares dele ao Corpo de Bombeiros, o homem estava desaparecido desde a última sexta-feira (8).
O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado, nesta segunda-feira (8), para uma ocorrência de desaparecido no Rio Cricaré e iniciou as buscas no início da tarde. Enquanto uma equipe da corporação trabalhava, um casal — que estava em um bote no rio — avisou aos militares que havia avistado um corpo próximo à margem. Oséias estava com roupa de pesca, e uma linha utilizada para esse tipo de atividade também foi encontrada junto ao corpo dele.
Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo e realização de perícia, que vai constatar a causa da morte. Por nota, a corporação informou que a ocorrência está em andamento, por isso não havia mais informações que pudessem ser passadas.
O Detran-ES enviou nota sobre o ocorrido, dizendo que "confirma, com pesar, o falecimento do servidor Oseias Constantino Sabadin, lotado na Ciretran de Nova Venécia, que estava desaparecido desde o último final de semana."

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