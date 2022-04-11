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Bairro Santana

Morre suspeito de arrastão após ser baleado em Cariacica

Caso ocorreu na Rodovia José Sette. Polícia informou que homem foi autuado três vezes em flagrante por roubo, considerando que foram três vítimas, mas processo será arquivado diante do óbito

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:53

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 abr 2022 às 18:53
Um dos suspeitos de praticar os assaltos ficou caído no chão, ferido com tiros
Um dos suspeitos de praticar os assaltos ficou caído no chão após ser ferido com disparos de arma de fogo Crédito: Leitor | A Gazeta
homem baleado após cometer um arrastão na madrugada desta segunda-feira (11), em Cariacica, morreu após dar entrada no hospital. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O suspeito foi alvo de ataque a tiros na Rodovia José Sette, na altura do bairro Santana.
Em nota enviada na tarde desta segunda-feira, a Polícia Civil informou que o suspeito havia sido autuado em flagrante três vezes por roubo qualificado, considerando que três pessoas foram vítimas dele. Mas, como o homem morreu, o procedimento será arquivado devido à extinção de punibilidade pela morte do agente suspeito do crime. O nome dele não foi divulgado pela corporação. 
A Polícia Civil destacou ainda que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

SOBRE O CASO

Suspeito de fazer um arrastão, o homem acabou baleado na madrugada desta segunda-feira (11) na Rodovia José Sette, na altura do bairro Santana, em Cariacica. Testemunhas disseram que ele estava de moto, realizando vários roubos na região. Ninguém soube informar quem efetuou os tiros.
Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, algumas vítimas se apresentaram durante o atendimento e recuperaram os respectivos pertences pessoais. O homem foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas morreu após dar entrada na unidade.
Sem serem identificadas, algumas vítimas deram entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta. Segundo elas, os assaltos eram praticados por dois homens. "Nós fomos abordadas no ponto de ônibus. Eram dois caras em uma moto, com uma arma. Eles pegaram todos os nossos pertences", contou uma mulher.
Um homem também disse que o pai dele — que é idoso e cadeirante — está entre as vítimas da dupla. "Meu pai estava saindo da garagem quando foi abordado por dois motoqueiros que levaram o carro dele", relatou. Os assaltos também aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira (11).
Pouco depois dos assaltos nos bairros Valverde e Santana, quando a dupla passava perto de outro ponto de ônibus, um homem teria efetuado os disparos. Naquele momento, então, um dos suspeitos ficou ferido e caído na Rodovia José Sette. Já o comparsa conseguiu fugir.
Homem suspeito de praticar arrastão é baleado em Cariacica

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