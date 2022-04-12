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Corpo achado em rio

Homem diz que matou jovem em Castelo após perder emprego por causa dele

Jovem de 22 anos foi encontrado morto e com as mãos amarradas. Segundo a Polícia Civil, suspeito disse que a vítima teria furtado uma bateria de caminhão, o que fez com que ele perdesse o emprego
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 abr 2022 às 21:07

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 21:07

Polícia Civil identificou o autor do assassinato de um jovem de 22 anos, encontrado morto no Rio Castelo, em Castelo, no Sul do Estado, com as mãos amarradas no domingo (10). A corporação não informou o nome do suspeito, mas disse que ele confessou que praticou o crime porque a vítima teria furtado uma bateria de caminhão, o que fez com que ele perdesse o emprego.
O autor do crime foi ouvido na Delegacia de Polícia de Castelo. “Ele confessou o crime e disse que o crime foi praticado pelo fato de que a vítima teria furtado uma bateria de caminhão, fato que teria recaído sobre o autor tendo ele perdido seu emprego”, informou a Polícia Civil, por nota.
Durante o depoimento, o criminoso disse que o assassinato ocorreu no dia 27 de março, mas o corpo foi encontrado somente no domingo (10).
No dia em que foi acionada para atender a ocorrência, a PM foi ao local e acionou a perícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim. “Imediatamente a Polícia Civil começou as investigações e, com o apoio da Polícia Militar, desvendou o ocorrido menos de 24 horas depois”, comunicou a PC, em nota.

TERCEIRO ASSASSINATO COMETIDO PELO SUSPEITO

A Polícia Civil informou que esse já é o terceiro homicídio que o suspeito pratica. Em 2019, ele matou uma pessoa e, após ficar preso por dois anos, foi colocado em liberdade.
Já em novembro de 2021, atingiu o peito de um indivíduo com golpes de faca na praça central de Castelo. Apesar da violência, a vítima desse caso não chegou a falecer. Na ocasião, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, tendo confessado o crime. No entanto, foi solto dois meses depois, segundo a corporação.
Ainda segundo a Polícia Civil, o Inquérito Policial referente à morte do jovem de 22 anos em Castelo será concluído e enviado à Justiça "o mais brevemente possível".

PRISÃO

A Polícia Civil informou que o homem de 35 anos, autor do crime, foi preso nesta quarta-feira, dia 4 de maio. Segundo a corporação, foi cumprido o mandado de prisão temporária, expedido pelo Juízo da Vara Criminal da cidade. "A prisão é o desfecho de uma investigação que teve início no dia 10 de abril deste ano", comunicou a PC nesta quarta.
O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, permanecendo à disposição da Justiça.

Atualização

05/05/2022 - 7:13
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil informou que as investigações começaram no dia do crime, em 10 de abril, e o suspeito foi preso nesta quarta-feira, dia 4 de maio, em cumprimento de mandado de prisão temporária. O texto foi atualizado.

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