Homem diz que matou jovem em Castelo após perder emprego por causa dele

O autor do crime foi ouvido na Delegacia de Polícia de Castelo. “Ele confessou o crime e disse que o crime foi praticado pelo fato de que a vítima teria furtado uma bateria de caminhão, fato que teria recaído sobre o autor tendo ele perdido seu emprego”, informou a Polícia Civil, por nota.

Durante o depoimento, o criminoso disse que o assassinato ocorreu no dia 27 de março, mas o corpo foi encontrado somente no domingo (10).

No dia em que foi acionada para atender a ocorrência, a PM foi ao local e acionou a perícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim . “Imediatamente a Polícia Civil começou as investigações e, com o apoio da Polícia Militar , desvendou o ocorrido menos de 24 horas depois”, comunicou a PC, em nota.

TERCEIRO ASSASSINATO COMETIDO PELO SUSPEITO

A Polícia Civil informou que esse já é o terceiro homicídio que o suspeito pratica. Em 2019, ele matou uma pessoa e, após ficar preso por dois anos, foi colocado em liberdade.

Já em novembro de 2021, atingiu o peito de um indivíduo com golpes de faca na praça central de Castelo. Apesar da violência, a vítima desse caso não chegou a falecer. Na ocasião, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, tendo confessado o crime. No entanto, foi solto dois meses depois, segundo a corporação.

Ainda segundo a Polícia Civil, o Inquérito Policial referente à morte do jovem de 22 anos em Castelo será concluído e enviado à Justiça "o mais brevemente possível".

PRISÃO

A Polícia Civil informou que o homem de 35 anos, autor do crime, foi preso nesta quarta-feira, dia 4 de maio. Segundo a corporação, foi cumprido o mandado de prisão temporária, expedido pelo Juízo da Vara Criminal da cidade. "A prisão é o desfecho de uma investigação que teve início no dia 10 de abril deste ano", comunicou a PC nesta quarta.

O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim , permanecendo à disposição da Justiça.