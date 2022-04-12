Três pessoas são achadas mortas no intervalo de 5h em Vila Velha

Em um intervalo de apenas cinco horas, três pessoas foram encontradas mortas, vítimas de assassinatos, no município de Vila Velha . Os crimes aconteceram ou foram descobertos nessa segunda-feira (11), nos bairros Araçás, Santa Rita e Ilha dos Ayres – onde uma mulher também ficou ferida com um tiro que pegou de raspão na cabeça.

O PRIMEIRO CRIME

Com marcas de facadas no peito e no pescoço, o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma quitinete no bairro Araçás. O cadáver do pintor Jeferson Souza Rodrigues , de 29 anos, foi achado por volta das 18h, após um vizinho sentir um cheiro forte vindo do imóvel. A perícia acredita que ele tenha sido assassinado durante o último final de semana.

Jeferson Souza Rodrigues tinha 29 anos e foi encontrado morto nessa segunda-feira (11) em Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O SEGUNDO CRIME

Cerca de quatro horas depois, por volta das 22h, um homem acabou morrendo durante um tiroteio registrado em Ilha dos Ayres. Ele foi identificado como Luiz Fernando Alves Gomes, de 24 anos. Além dele, uma mulher de 23 anos ficou ferida na cabeça, por causa de um tiro que pegou de raspão nela.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , as vítimas teriam sido atingidas quando seis homens armados dispararam contra o grupo em que elas estavam, em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Ambas chegaram a ser socorridas para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

Ainda segundo a corporação, a mulher ficou internada sob escolta policial porque havia um mandado de prisão em aberto contra ela. Ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a família dela afirmou que a jovem já recebeu alta e foi encaminhada para o presídio.

Cápsulas dos disparos dados foram encontradas no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

No local onde o tiroteio aconteceu, policiais militares acharam várias cápsulas de munição de fuzis, de dois calibres. Marcas de tiros também foram encontradas em casas e estabelecimentos comerciais da região.

O TERCEIRO CRIME

Já por volta das 23h dessa segunda-feira (11), uma pessoa foi morta na Rua São Benedito, em frente a um bar em Santa Rita. Conforme consta no boletim de ocorrência, ela levou três tiros: um no pescoço e dois no rosto. O nome e o gênero da vítima não foram revelados. A motivação também é desconhecida.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Todos os três crimes foram registrados no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), em Vitória. De acordo com a Polícia Civil , ainda não é possível saber se os casos têm alguma ligação entre si.

Com informações do g1 ES