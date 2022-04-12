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Noroeste do ES

Homem é encontrado morto com o corpo perfurado em escadaria de Colatina

A vítima apresentava ao menos sete perfurações causadas por disparos de arma de fogo; crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (12)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 abr 2022 às 09:48

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 09:48

Atendimento a vítima de homicídio em escadaria
Bombeiros chegaram a socorrer o homem baleado, entretanto ele não sobreviveu aos tiros recebidos Crédito: Divulgação/PMES
Um homem foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (12) em uma escadaria no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava bastante ensanguentado e tinha sete perfurações pelo corpo, segundo a Polícia Militar. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.
A vítima tinha apenas uma nota de R$ 20 no bolso. A perícia da Polícia Civil constatou que o corpo continha quatro perfurações nas costas, na região lombar, outras duas nas laterais e uma na cabeça. Não foi possível, na avaliação, saber qual o calibre da arma utilizada para matar o homem.
O corpo foi recolhido para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Este foi o sétimo homicídio registrado no ano no município, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). O número já é maior que o dos primeiros quatro meses do ano passado, quando ocorreram cinco crimes com as mesmas características.

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