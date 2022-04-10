Quina: prêmio de R$ 12,4 milhões sai para aposta feita em Colatina

Uma aposta feita na lotérica Jerry Loteria, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, faturou o prêmio de R$ 12,4 milhões na Quina, no sorteio realizado na noite deste sábado (09).
As dezenas sorteadas foram: 13-16-53-73-75
O sortudo ou sortuda fez uma aposta simples, com apenas uma cota, ou seja, vai ficar com toda a bolada. Outras 87 apostas fizeram 4 acertos e vão receber, cada uma, R$ 6.899,68.
Outras 7.555 acertaram três dezenas e levaram R$ 75,67 e 192.215 apostas acertaram dois números, ganhando R$ 2,97.
A estimativa de prêmio do próximo concurso, na segunda-feira (11) é de 700.000,00.