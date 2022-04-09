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R$ 48 milhões

Concurso 2470 da Mega-Sena é sorteado; confira os números

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (9) o concurso 2470 da Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 48.208.361,36 para o acertador das seis dezenas

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 20:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2022 às 20:58
Os números sorteados neste sábado foram 02, 09, 34, 49, 51, 55
Concurso 2470 da Mega-Sena é sorteado Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (9) o concurso 2470 da Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 48.208.361,36 para o acertador das seis dezenas.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 51 - 08 - 48 - 42 - 33 - 40.
Na última quarta-feira (6), nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2469, o que levou a premiação a acumular para este sábado.
Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.

PRAZO

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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