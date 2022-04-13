Criminosos roubam caminhão de gás e fazem motorista refém em Vila Velha

Ele também explicou que foi abordado quando iria descarregar o caminhão. Os três suspeitos estariam armados e ordenaram a parada. Em seguida, a vítima disse que ficou cerca de 1 hora sob ameaças dos criminosos, que exigiam informações sobre um segundo caminhão.

Conforme consta no depoimento, o condutor relatou que foi abandonado em um beco de estrada de terra no bairro Morada da Barra, que também fica em Vila Velha. A vítima não soube informar características dos criminosos, que usavam máscaras, nem o modelo do carro utilizado por eles.