Criminosos roubam caminhão de gás e fazem motorista refém em Vila Velha

Um caminhão que transportava botijas de gás foi roubado na madrugada desta quarta-feira (13) em Vila Velha. Em depoimento, o motorista do veículo revelou que chegou a ser feito de refém por dois criminosos, enquanto um terceiro levou o automóvel carregado com o produto.
Ele também explicou que foi abordado quando iria descarregar o caminhão. Os três suspeitos estariam armados e ordenaram a parada. Em seguida, a vítima disse que ficou cerca de 1 hora sob ameaças dos criminosos, que exigiam informações sobre um segundo caminhão.
Conforme consta no depoimento, o condutor relatou que foi abandonado em um beco de estrada de terra no bairro Morada da Barra, que também fica em Vila Velha. A vítima não soube informar características dos criminosos, que usavam máscaras, nem o modelo do carro utilizado por eles.
O caminhão roubado é um veículo ano 2021/2022, de cor branca e com uma gaiola verde. Os bandidos levaram a carga transportada no momento do roubo: 672 botijas de gás vazias. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha. Assim que a Polícia Civil retornar ao contato, este texto será atualizado.