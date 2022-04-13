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De madrugada

Criminosos roubam caminhão de gás e fazem motorista refém em Vila Velha

Vítima relatou que ficou como refém por cerca de uma hora, sendo abandonada em um beco de Morada da Barra; crime aconteceu nesta quarta-feira (13)

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2022 às 08:48
Um caminhão que transportava botijas de gás foi roubado na madrugada desta quarta-feira (13) em Vila Velha. Em depoimento, o motorista do veículo revelou que chegou a ser feito de refém por dois criminosos, enquanto um terceiro levou o automóvel carregado com o produto.
Ele também explicou que foi abordado quando iria descarregar o caminhão. Os três suspeitos estariam armados e ordenaram a parada. Em seguida, a vítima disse que ficou cerca de 1 hora sob ameaças dos criminosos, que exigiam informações sobre um segundo caminhão.
Conforme consta no depoimento, o condutor relatou que foi abandonado em um beco de estrada de terra no bairro Morada da Barra, que também fica em Vila Velha. A vítima não soube informar características dos criminosos, que usavam máscaras, nem o modelo do carro utilizado por eles.
O caminhão roubado é um veículo ano 2021/2022, de cor branca e com uma gaiola verde. Os bandidos levaram a carga transportada no momento do roubo: 672 botijas de gás vazias. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha. Assim que a Polícia Civil retornar ao contato, este texto será atualizado.

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