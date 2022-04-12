Famílias de vítimas continuam sem respostas sobre atropelamento em São Mateus

Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro Crédito: Arquivo das famílias

Companheira de Janaína, Renata Nunes de Oliveira disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que não sabe mais o que falar sobre o caso, já que não possui respostas.

“Sinto muita tristeza. Não acredito na Justiça daqui, acredito na divina. A filha mais velha (de 8 anos) da Janaína não quis ir para a escola hoje. A menina de 5 anos ficou triste. Já a de três anos teve febre emocional. É muita saudade”, contou Renata.

O filho de Tatiane, de 8 anos, também sofre e ainda pergunta se a mãe vai voltar para casa. A resposta é dolorosa para Eduarda Almeida Monteiro, irmã da vítima.

“Sempre tem alguma foto dela, uma roupa. O boné dela, que ele quer guardar para ele. Ele lembra e aí pergunta se a mãe dele vai voltar ou não. As pessoas falam que com o tempo ameniza, mas continua o mesmo vazio, a mesma dor”, relatou a irmã.

CASO SOB SIGILO

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A instituição pediu novas diligências para a apuração do caso e solicitou informações sobre o tipo de via e a velocidade limite permitida no trecho, além dos laudos definitivos solicitados aos setores competentes.

Depois disso, a PC afirmou que o caso segue sob sigilo e que, por esse motivo, nenhum detalhe pode ser repassado.

FALTA DE RESPOSTAS

A ausência de esclarecimentos sobre o atropelamento traz angústia aos familiares. “Não temos informação nenhuma. A polícia não fez contato com a gente. Ficamos indignados com isso. São perdas que tivemos e nada vai fazer minha irmã voltar”, disse Eduarda.

As famílias tentam entender como o atropelamento ocorreu, além da identificação do motorista do veículo que atropelou as trabalhadoras. “A gente quer que a Justiça solucione isso mais rápido para aliviar o nosso sofrimento. Queria saber porque ele (o motorista) fez isso. Não posso julgá-lo, mas queria que ele se apresentasse”, falou a companheira de Janaína.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também foi procurado, porém declarou que nos casos de processos que tramitam em segredo de justiça fica impedido o fornecimento de informações.

RELEMBRE O CASO

Janaína e Tatiane iam guardar os equipamentos de trabalho quando foram surpreendidas por um veículo da TLP Serviços, prestadora de serviços da operadora Vivo. As vítimas morreram no local e o motorista fugiu. O carro só foi encontrado quilômetros depois, completamente queimado. Uma filha de Janaína presenciou o momento que a mãe foi atropelada.