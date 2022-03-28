Incêndio destrói casa em fazenda no interior de São Mateus

Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio na noite de domingo (27) em uma fazenda perto da comunidade de Santa Maria, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e fez o trabalho de rescaldo. Segundo a corporação, quatro pessoas moravam no local e elas não estavam na casa no momento do incêndio.
Quando os bombeiros chegaram até a fazenda, observaram que o fogo havia tomado toda a casa e restavam apenas pequenos focos nas madeiras de sustentação do telhado, que havia cedido.
As pessoas que moram na casa relataram para os bombeiros que estavam todas bem de saúde e não foram atingidas pelas chamas. Elas conseguiram sair para um outro lugar que não foi informado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível detectar o que pode ter causado o incêndio. Por ser uma propriedade particular, cabe ao responsável pela casa solicitar a perícia de incêndio.