Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Incêndio destrói casa em fazenda no interior de São Mateus

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas moravam na residência; elas não estavam no local no momento em que as chamas se alastraram
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 mar 2022 às 12:14

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:14

Casa totalmente atingida por incêndio em São Mateus
Casa totalmente atingida por incêndio em São Mateus Crédito: Divulgação/Bombeiros
Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio na noite de domingo (27) em uma fazenda perto da comunidade de Santa Maria, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e fez o trabalho de rescaldo. Segundo a corporação, quatro pessoas moravam no local e elas não estavam na casa no momento do incêndio.
Quando os bombeiros chegaram até a fazenda, observaram que o fogo havia tomado toda a casa e restavam apenas pequenos focos nas madeiras de sustentação do telhado, que havia cedido.
As pessoas que moram na casa relataram para os bombeiros que estavam todas bem de saúde e não foram atingidas pelas chamas. Elas conseguiram sair para um outro lugar que não foi informado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível detectar o que pode ter causado o incêndio. Por ser uma propriedade particular, cabe ao responsável pela casa solicitar a perícia de incêndio.

Veja Também

Vídeo: chuva forte deixa ruas alagadas em Guriri, São Mateus

Covid: Hospital de São Mateus zera ocupação de leitos de UTI

Motorista que atropelou e matou mulheres em São Mateus segue solto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados