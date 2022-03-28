Incêndio destrói casa em fazenda no interior de São Mateus

Casa totalmente atingida por incêndio em São Mateus Crédito: Divulgação/Bombeiros

Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio na noite de domingo (27) em uma fazenda perto da comunidade de Santa Maria, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e fez o trabalho de rescaldo. Segundo a corporação, quatro pessoas moravam no local e elas não estavam na casa no momento do incêndio.

Quando os bombeiros chegaram até a fazenda, observaram que o fogo havia tomado toda a casa e restavam apenas pequenos focos nas madeiras de sustentação do telhado, que havia cedido.

As pessoas que moram na casa relataram para os bombeiros que estavam todas bem de saúde e não foram atingidas pelas chamas. Elas conseguiram sair para um outro lugar que não foi informado.