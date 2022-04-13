Jovem marca encontro e acaba morto a tiros em praça de Vitória

Um jovem de 20 anos, identificado como Weslley Caio, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (12), no bairro Santo Antônio, em Vitória. De acordo com testemunhas, ele tinha marcado um encontro com uma jovem perto da academia popular da região, onde acabou assassinado.
Ainda segundo o relato de pessoas que presenciaram o crime, o rapaz foi surpreendido por criminosos que passaram de moto atirando. Após dispararem várias vezes, os dois suspeitos fugiram. A Polícia Civil investiga o caso e até a manhã desta quarta-feira (13), ninguém havia sido detido.
OUTRA VÍTIMA NA FAMÍLIA
A morte de Weslley não foi o único crime na família. Horas depois da execução do jovem, a prima dele, que trabalha como caixa em uma açaiteria, na Rodovia Serafim Derenzi, no mesmo bairro, foi assaltada à mão armada por dois homens que se passaram por clientes. Eles entraram na loja e cometeram o assalto, levando o dinheiro e também um monitor.
Antes de ser assaltada, a jovem esteve no local onde o primo foi assassinado a tiros em Santo Antônio. Pessoas relataram que ela ficou muito abalada com a perda do familiar, mas optou por retornar ao trabalho, pois havia sido contratada há pouco tempo.
Assim que a dupla criminosa deixa a açaiteria, a atendente desaba em lágrimas e recebe o apoio do colega de trabalho.
Com informações do G1 ES