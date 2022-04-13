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Assassinato

Jovem marca encontro e acaba morto a tiros em praça de Vitória

Weslley Caio, de 20 anos, foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram de moto já atirando; crime ocorreu nesta terça-feira (12), no bairro Santo Antônio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:22

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:22

Weslley Caio, de 20 anos, foi morto em frente à academia popular do bairro Santo Antônio, em Vitória
Weslley Caio, de 20 anos, foi morto em frente à academia popular do bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um jovem de 20 anos, identificado como Weslley Caio, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (12), no bairro Santo Antônio, em Vitória. De acordo com testemunhas, ele tinha marcado um encontro com uma jovem perto da academia popular da região, onde acabou assassinado.
Ainda segundo o relato de pessoas que presenciaram o crime, o rapaz foi surpreendido por criminosos que passaram de moto atirando. Após dispararem várias vezes, os dois suspeitos fugiram. A Polícia Civil investiga o caso e até a manhã desta quarta-feira (13), ninguém havia sido detido.

OUTRA VÍTIMA NA FAMÍLIA

A morte de Weslley não foi o único crime na família. Horas depois da execução do jovem, a prima dele, que trabalha como caixa em uma açaiteria, na Rodovia Serafim Derenzi, no mesmo bairro, foi assaltada à mão armada por dois homens que se passaram por clientes. Eles entraram na loja e cometeram o assalto, levando o dinheiro e também um monitor. 
Antes de ser assaltada, a jovem esteve no local onde o primo foi assassinado a tiros em Santo Antônio. Pessoas relataram que ela ficou muito abalada com a perda do familiar, mas optou por retornar ao trabalho, pois havia sido contratada há pouco tempo. 
Assim que a dupla criminosa deixa a açaiteria, a atendente desaba em lágrimas e recebe o apoio do colega de trabalho. 
Com informações do G1 ES

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