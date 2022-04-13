Crime em Guarapari: "Não tem coração", diz mãe de motoboy sobre assassino de filho

Ana Paula do Nascimento, mãe do jovem assassinado em Guarapari Crédito: Videomonitoramento

Sentimento de revolta e “coração destruído”. Assim está a mãe do jovem Dyogenes Souza, de 25 anos, morto a tiros em Guarapari , nesta terça-feira (12). Segundo Ana Paula do Nascimento, o filho trabalhava durante todo o dia e não era de briga. Agora, fica o pedido dela e da família por justiça.

“Meu coração está destruído, na verdade, não tem coração, porque eu não sabia que Dyogenes se envolvia em confusão nenhuma. Ele só trabalhava, era casa trabalho. Trabalhava no supermercado durante o dia e entregando lanche de noite como motoboy. Ele nem tinha tempo para nada, nem tempo para brigar”, contou a dona de casa à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Sobre o vídeo que mostra o momento do crime, Ana Paula disse não ter forças para assistir.

“Não consigo ver [as imagens]. O sentimento é de revolta muito grande. Queria poder olhar na cara desse homem e perguntar por que ele fez isso. Eu quero justiça! Não tem explicação porque ele fez isso com meu filho, friamente e sair desse jeito que me contaram, friamente. Não sei o que será da minha vida sem ele”, disse emocionada.

O motorista do automóvel, que efetuou os disparos e matou o motociclista, foi identificado como sendo o empresário Ronny Almeida Baptista, dono de uma distribuidora de bebidas.

O empresário Ronny Almeida Baptista se entregou à polícia após matar um motociclista em Guarapari Crédito: Maurício Oliveira | TV Guarapari

O CASO

motociclista foi baleado no meio da Avenida Antônio Guimarães , entre os bairros Itapebussu e Muquiçaba, em Guarapari. Imagens registradas por câmera de segurança mostram um homem saindo de um veículo e disparando várias vezes contra a vítima, que fica caída ao chão. O caso aconteceu à luz do dia, por volta das 16h40 desta terça-feira (12).

Segundo apuração da TV Gazeta no local do crime, a vítima é Dyogenes Souza, de 25 anos. De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homicídio aconteceu em frente a um bar da região. Nas imagens, uma moto aparece estacionada no meio da rua e a vítima — ainda com o capacete na cabeça — parece discutir com um homem que está dentro de um carro branco, modelo sedã.

O condutor do carro, então, sai do veículo e passa a atirar contra o homem. Em seguida, ele volta para o automóvel e foge, deixando a vítima caída no meio da rua. No local, testemunhas contaram à TV Gazeta que o crime teria acontecido após uma briga de trânsito, mas ninguém quis gravar entrevista. O motorista do carro teria ficado incomodado após o motociclista atingir o retrovisor dele.

O QUE DIZ POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada por pessoas que "informaram que indivíduos armados, a bordo de um veículo, passaram pela Avenida Antônio Guimarães, em Itapebussu, e efetuaram disparos contra um motociclista, que ficou caído no local". A equipe prosseguiu até o endereço, onde constatou a morte da vítima.

Apesar do que mostra o vídeo, a corporação esclareceu que essa foi a informação registrada no momento do atendimento à ocorrência, conforme informações iniciais levantadas no local. "O que ocorreu, de fato, quem cometeu o crime e outros detalhes são levantados por meio da investigação, que compete à Polícia Civil", afirmou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.