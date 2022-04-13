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Câmeras flagraram crime

Suspeito de matar motoboy em briga de trânsito em Guarapari é preso

Crime ocorreu na tarde desta terça-feira (12). Imagens de câmera de segurança mostram Dyogenes Souza discutindo com Ronny Almeida Baptista, que sai do veículo e dispara várias vezes contra ele
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 abr 2022 às 16:52

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 16:52

O motorista de 30 anos, suspeito de matar o motoboy Dyogenes Souza, de 25 anos, durante uma briga de trânsito, se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (13). O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (12), no meio da Avenida Antônio Guimarães, entre os bairros Itapebussu e Muquiçaba, em Guarapari. Imagens registradas por câmera de segurança mostram o homem saindo de um veículo e disparando várias vezes contra a vítima, que fica caída ao chão.
Segundo informações apuradas pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o suspeito é dono de uma distribuidora de bebidas de Guarapari. Ronny Almeida Baptista chegou à delegacia do município acompanhado por dois advogados e prestou depoimento durante a tarde. O empresário está detido em uma cela da unidade policial, de onde será transferido à penitenciária. Na tarde desta quarta-feira, foi decretada a prisão temporária dele.
O empresário Ronny Almeida Baptista se entregou à polícia e está preso temporariamente pela morte de um motociclista em Guarapari
O empresário Ronny Almeida Baptista se entregou à polícia e está preso temporariamente pela morte de um motociclista em Guarapari Crédito: Maurício Oliveira | TV Guarapari
À reportagem da TV Gazeta, um dos advogados afirmou que Ronny vinha sendo ameaçado pela vítima do homicídio devido a uma briga de trânsito que teria ocorrido cerca de um mês atrás. A defesa do suspeito afirmou que, desde então, Dyogenes estaria ameaçando o dono da distribuidora. O advogado também afirmou que o cliente dele adquiriu a arma do crime no mercado paralelo, justamente por conta das ameaças sofridas.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homicídio aconteceu em frente a um bar da região. Nas imagens, uma moto aparece estacionada no meio da rua e a vítima — ainda com o capacete na cabeça — parece discutir com um homem que está dentro de um carro branco, modelo sedã.  O condutor do carro, então, sai do veículo e passa a atirar contra o homem. Em seguida, ele volta para o automóvel e foge, deixando a vítima caída no meio da rua.
No local, testemunhas contaram à TV Gazeta que o crime teria acontecido após uma briga de trânsito, mas ninguém quis gravar entrevista. O motorista do carro teria ficado incomodado após o motociclista atingir o retrovisor dele.

O QUE DIZ POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada por pessoas que "informaram que indivíduos armados, a bordo de um veículo, passaram pela Avenida Antônio Guimarães, em Itapebussu, e efetuaram disparos contra um motociclista, que ficou caído no local". A equipe prosseguiu até o endereço, onde constatou a morte da vítima.
Apesar do que mostra o vídeo, a corporação esclareceu que essa foi a informação registrada no momento do atendimento à ocorrência, conforme informações iniciais levantadas no local. "O que ocorreu, de fato, quem cometeu o crime e outros detalhes são levantados por meio da investigação, que compete à Polícia Civil", afirmou.
Suspeito de matar motoboy em briga de trânsito em Guarapari é preso

Atualização

13/04/2022 - 7:29
Após a publicação desta matéria, a TV Gazeta apurou informações com a defesa do suspeito de matar o motoboy. O texto foi atualizado.

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