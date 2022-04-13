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O choro de desespero da mulher que viu primo morto e depois foi assaltada no ES

Antes de ser roubada na açaiteria onde trabalha, no bairro Santo Antônio, em Vitória, a jovem atendente perdeu o primo assassinado no mesmo bairro

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 13:08

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 abr 2022 às 13:08
Sem ter o que fazer após ver os bandidos levarem o dinheiro da açaiteria onde trabalhava, restou a jovem funcionária do local, de 21 anos, chorar. Mas não foi só isso. Horas antes, ela perdeu o primo assassinado no mesmo bairro onde fica o estabelecimento, em Santo Antônio, Vitória.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a açaiteria foi inaugurada há dois meses na comunidade, às margens da Rodovia Serafim Derenzi. Imagens do sistema de videomonitoramento mostram o momento em que o bandido de camisa azul mostra a arma para a moça do caixa.
Após o crime, os bandidos saem caminhando tranquilamente, enquanto a moça começa a chorar, sendo amparada por outro atendente, de 19 anos. Ele, que prefere não se identificar, contou que começou a trabalhar no local há dois dias e que os dois homens entraram na sorveteria por volta de 22h da noite, fingindo serem clientes.
Em nota, a Polícia Militar disse que por volta das 23h desta terça-feira (12), dois indivíduos armados entraram no estabelecimento comercial se passando por clientes e, em seguida, anunciaram um assalto. "Posteriormente, os suspeitos evadiram-se levando o dinheiro do caixa e dois aparelhos celulares", informou. Já a Polícia Civil recomendou que as vítimas façam boletim de ocorrência.
"A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas."

MORTE DO JOVEM

O jovem de 20 anos, identificado como Weslley Caio, primo da moça assaltada, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (12), no bairro Santo Antônio, em Vitória. De acordo com testemunhas, ele tinha marcado um encontro com uma jovem perto da academia popular da região, onde acabou assassinado.
Weslley Caio, de 20 anos, foi morto em frente à academia popular do bairro Santo Antônio, em Vitória
Weslley Caio, de 20 anos, foi morto em frente à academia popular do bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Ainda segundo o relato de pessoas que presenciaram o crime, o rapaz foi surpreendido por criminosos que passaram de moto atirando. Após dispararem várias vezes, os dois suspeitos fugiram. A Polícia Civil investiga o caso e até a manhã desta quarta-feira (13), ninguém havia sido detido.

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