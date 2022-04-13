O choro de desespero da mulher que viu primo morto e depois foi assaltada no ES

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a açaiteria foi inaugurada há dois meses na comunidade, às margens da Rodovia Serafim Derenzi. Imagens do sistema de videomonitoramento mostram o momento em que o bandido de camisa azul mostra a arma para a moça do caixa.

Após o crime, os bandidos saem caminhando tranquilamente, enquanto a moça começa a chorar, sendo amparada por outro atendente, de 19 anos. Ele, que prefere não se identificar, contou que começou a trabalhar no local há dois dias e que os dois homens entraram na sorveteria por volta de 22h da noite, fingindo serem clientes.

Em nota, a Polícia Militar disse que por volta das 23h desta terça-feira (12), dois indivíduos armados entraram no estabelecimento comercial se passando por clientes e, em seguida, anunciaram um assalto. "Posteriormente, os suspeitos evadiram-se levando o dinheiro do caixa e dois aparelhos celulares", informou. Já a Polícia Civil recomendou que as vítimas façam boletim de ocorrência.

"A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas."

MORTE DO JOVEM

O jovem de 20 anos, identificado como Weslley Caio, primo da moça assaltada, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (12 ), no bairro Santo Antônio, em Vitória. De acordo com testemunhas, ele tinha marcado um encontro com uma jovem perto da academia popular da região, onde acabou assassinado.

Weslley Caio, de 20 anos, foi morto em frente à academia popular do bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais