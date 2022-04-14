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Após realizar sonho de abrir pet shop, mulher tem loja furtada em Vila Velha

A dona contou à reportagem que concretizou o desejo de empreender há seis meses, após trabalhar em várias lojas; prejuízo supera os R$ 5 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:52

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:52

Delegacia Regional de Vila Velha, uma das mais movimentadas da Grande Vitória
Após realizar sonho de abrir pet shop, mulher tem loja furtada em Vila Velha Crédito: Arquivo AG
Um criminoso invadiu um pet shop, na madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória, e furtou R$ 5,5 mil em equipamentos.
A dona do pet shop contou que realizou o sonho de abrir o próprio estabelecimento há seis meses, depois de trabalhar em várias lojas, e não sabe o que vai fazer, porque ainda está pagando alguns equipamentos.
"Meu sentimento é de ódio e revolta. Estou pagando as máquinas ainda, tenho sete parcelas. Hoje eu não trabalho mais, não tenho onde recorrer. Era um sonho, lutei, planejei para, em menos de seis meses, ser uma vítima desses monstros", lamentou. 
A proprietária contou ainda que uma vizinha do estabelecimento ligou para ela por volta das 4h30 para avisar que estava ouvindo barulhos vindos do local.
Quando ela chegou ao local, algumas pessoas estavam na frente do pet shop e disseram que o homem fugiu de bicicleta levando o material furtado. Moradores correram atrás dele, mas não conseguiram alcançar o criminoso
A dona acredita que o homem tenha entrado no local usando uma ferramenta para abrir a fechadura da porta de aço, porque não havia sinais de arrombamento.
Entre os equipamentos levados estão kit de tesouras, adaptadores, rasqueadeiras, pentes, cortadores de unha e desemboladores, todos usados para fazer banho e tosa de animais.
*Com informações do g1 ES e de Daniela Carla, da TV Gazeta

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