AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vilmara Fernandes

Preso parceiro de Toninho Pavão que usava saidinha da prisão para comandar tráfico no ES

Ele e a companheira foram detidos na manhã desta sexta-feira (7) em operação coordenada pela Polícia Federal

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 10:05

Públicado em 

07 ago 2026 às 10:05
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Armas - Polícia Federal
Arte Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (7)  vai manter na prisão um detento que estava usando o benefício da saidinha para comandar o tráfico do bairro Alagoanos, em Vitória. Trata-se de Wether Alves Clímaco, o Rock, mas que já sustentou o apelido de John Wayne.


Wether foi surpreendido pelos policiais enquanto usufruía do benefício da saída temporária, o que motivou o nome da ação, Operação Sem Saída, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco-ES), coordenada pela Polícia Federal e teve o objetivo de desarticular o comando do grupo criminoso que domina tráfico de drogas no Morro dos Alagoanos, bairro Caratoíra, em Vitória.


Ele era um antigo parceiro de José Antônio Marim, o Toninho Pavão, que também voltou a ser preso no ano passado. Os dois chegaram a ser conduzidos a um presídio federal na primeira década dos anos 2000.


Wether foi condenado pelo assassinato de um casal. A morte foi ordenada por Pavão, que acompanhou a execução pelo telefone, em uma ligação feita pelo parceiro.


Segundo as investigações, além dos momentos em que estava fora da cela, Wether contava com o apoio de sua companheira, para enviar, do presídio, as ordens para o controle do tráfico.


Ela era responsável por enviar as mensagens e pelo comando da traficância, sendo responsável ainda pelas cobranças e recebimento dos valores destinados ao grupo criminoso. Também foi detida de forma temporária nesta sexta-feira (7).


A descoberta das ações


Em nota, a Polícia Federal informou que a investigação teve início em junho, com a prisão em flagrante de duas pessoas com elevado volume de maconha e crack, pinos plásticos próprios para embalo e venda, além de uma pistola calibre .32 ACP, com numeração suprimida e municiada, e munições do mesmo calibre. Os dois foram autuados, na ocasião,  pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.


O aprofundamento das diligências ajudou a chegar ao chefe dos detidos dentro do sistema prisional. E ainda, que  ele lançava mão do benefício da saída temporária para manter o controle da região e ainda para transmitir ordens aos criminosos em liberdade.


Após representação feita à Justiça, foi autorizado o cumprimento de 2 mandados de prisão temporária e 2 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos. O material apreendido será submetido à análise técnica.


A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, com o apoio da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) e da Diretoria de Inteligência (DINT) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), bem como da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Justiça (SEJUS), a Operação Sem Saída.


A defesa dos detidos não foi localizada, mas o espaço segue aberto a eventuais manifestações.

MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Preso parceiro de Toninho Pavão que usava saidinha da prisão para comandar tráfico no ES

Corretora é condenada a 28 anos de prisão pela morte de ciclista no ES

Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes

Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Tópicos Relacionados

Prisão Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Avião arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Vitória
Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários
Imagem de destaque
Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados