Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

'Muita gente ganhando R$ 5.000', diz Safadão sobre redução de salário de equipe

Cantor afirmou que medida foi necessária para manter empregos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 09:14

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 09:14

Wesley Safadão durante live em Aquiraz, no Ceará
Wesley Safadão durante live em Aquiraz, no Ceará Crédito: Instagram/wesleysafadao
Durante live realizada no sábado (18), o cantor Wesley Safadão, 31, se pronunciou sobre a decisão que tomou de reduzir os salários de seus músicos durante o período da pandemia do novo coronavírus para evitar demissões.
"Se juntar todo o mundo da minha empresa tem mais de cem pessoas para a gente manter. Eu fui muito criticado esses dias porque eu reduzi o salário de quem trabalha comigo em 50%. Mas tem muita gente que mesmo ganhando 50%, está ganhando R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 8.000", afirmou.
Safadão também afirmou que muitos artistas, diferentemente dele, só pagam os músicos e funcionários por show e, como apresentações não estão sendo realizadas, esses profissionais não estão ganhando nada. "É muito fácil falar que não vai despedir ninguém porque se não está fazendo show não tem obrigação de pagar nada."

Veja Também

Wesley Safadão reduz salários de músicos para mantê-los contratados

Wesley Safadão fará live para arrecadar dinheiro contra Covid-19

'Minha vida é de Jesus', diz Wesley Safadão ao ser batizado nas águas do rio Jordão

No último dia 9, por meio de uma nota, a WS Shows informou que mantém todos os seus mais de 80 funcionários, e que estes foram consultados antes da medida de redução de salários ser tomada. A maioria informou o desejo de não terem seus contratos de trabalho extintos ou suspensos.
Caso haja alguma demanda de ajuda maior dos trabalhadores, será prestada esta ajuda, afirmou o departamento jurídico da WS Shows.

CONFIRA A NOTA DA WS SHOWS NA ÍNTEGRA

"Informamos que diante da suspensão de suas atividades pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), se fez necessária a adoção de medidas que viabilizassem uma ajuda a todos os seus funcionários (mais de 80), considerando para isso fatores como o tempo em que deve estar com suas atividades suspensas e consequentemente sem faturamento, bem como prestar um auxílio que seja suficiente para que funcionários e prestadores de serviço enfrentem esta crise da forma mais branda possível.
Desta forma, diante das opções existentes na legislação trabalhista e aquelas advindas das recentes medidas provisórias, foram consultados funcionários que em sua maioria informavam o desejo de não terem seus contratos de trabalho extintos ou suspensos, diante disto, a empresa entendeu por adotar uma redução parcial do salário, que está prevista na convenção coletiva de trabalho, deixando claro que caso haja situação especifica de algum trabalhador demande uma ajuda maior, será prestada esta ajuda.
Registra-se que tal medida foi adotada em conjunto com os funcionários, visando a preservação de empregos. Lembrando que o setor do entretenimento foi um dos primeiros a parar, logo na primeira quinzena de março e será um dos últimos a voltar a funcionar, sem previsão de receita até meados de julho.
Por fim, importa destacar que a WS Shows é tida como referência em seu segmento, pois foi pioneira na formalização das relações com trabalhadores (CLT), valorizando salários, pagando corretamente todos os direitos e adotando medidas de segurança e prevenção de saúde aos trabalhadores, logo, possuindo funcionários satisfeitos com as condições laborais e recebendo em dia por todo o período de isolamento, até que possam retornar ao trabalho.
Nenhum funcionário da WS Shows perdeu seu emprego e seguirão com os valores acordados até puderem voltar as suas atividades e caso surjam eventuais necessidades serão acolhidos."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados