Wesley Safadão reduz salários de músicos para mantê-los contratados

O cantor Wesley Safadão Crédito: Reprodução/Facebook

Wesley Safadão, 31, optou por reduzir os salários de seus músicos para conseguir mantê-los como contratados durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Mesmo com a agenda de shows vazia, o cantor não pretende dispensar seus funcionários. Ele tinha um show no Espaço das Américas programado para o dia 20 de abril, que foi adiado para 8 de julho. Substituindo o show que faria, no dia 18 de abril, às 20h, ele fará sua terceira live no YouTube, com músicas inéditas e arrecadando fundos para auxiliar no combate às consequências do Covid-19.

Através de uma nota, a WS Shows afirmou que mantém todos os seus mais de 80 funcionários, e que estes foram consultados antes da medida de redução de salários ser tomada. A maioria informou o desejo de não terem seus contratos de trabalho extintos ou suspensos.

Caso haja alguma demanda de ajuda maior dos trabalhadores, será prestada esta ajuda, informa o departamento jurídico da WS Shows.

CONFIRA A NOTA DA WS SHOWS NA ÍNTEGRA:

"Informamos que diante da suspensão de suas atividades pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), se fez necessária a adoção de medidas que viabilizassem uma ajuda a todos os seus funcionários (mais de 80), considerando para isso fatores como o tempo em que deve estar com suas atividades suspensas e consequentemente sem faturamento, bem como prestar um auxílio que seja suficiente para que funcionários e prestadores de serviço enfrentem esta crise da forma mais branda possível.

Desta forma, diante das opções existentes na legislação trabalhista e aquelas advindas das recentes medidas provisórias, foram consultados funcionários que em sua maioria informavam o desejo de não terem seus contratos de trabalho extintos ou suspensos, diante disto, a empresa entendeu por adotar uma redução parcial do salário, que está prevista na convenção coletiva de trabalho, deixando claro que caso haja situação especifica de algum trabalhador demande uma ajuda maior, será prestada esta ajuda.

Registra-se que tal medida foi adotada em conjunto com os funcionários, visando a preservação de empregos. Lembrando que o setor do entretenimento foi um dos primeiros a parar, logo na primeira quinzena de março e será um dos últimos a voltar a funcionar, sem previsão de receita até meados de julho.

Por fim, importa destacar que a WS Shows é tida como referência em seu segmento, pois foi pioneira na formalização das relações com trabalhadores (CLT), valorizando salários, pagando corretamente todos os direitos e adotando medidas de segurança e prevenção de saúde aos trabalhadores, logo, possuindo funcionários satisfeitos com as condições laborais e recebendo em dia por todo o período de isolamento, até que possam retornar ao trabalho.