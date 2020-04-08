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Família

Bruce Willis e Demi Moore passam a quarentena juntos mesmo divorciados

Atores estão separados há 20 anos. Atual esposa de Bruce elogiou a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:26

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:26

Bruce Willis e Demi Moore juntos na quarentena
Bruce Willis e Demi Moore juntos na quarentena Crédito: Instagram/@buuski
Tallulah Willis, 26, filha de Demi Moore e Bruce Willis, revelou através das redes sociais que os pais divorciados estão passando a quarentena juntos, por causa da pandemia do novo coronavírus.
A família segue reunida na mesma casa, e, até mesmo com o mesmo traje de pijama. Em uma foto publicada nesta segunda (6) pela própria Tallulah, ela e seu marido aparecem ao lado dos pais, em um clima divertido e descontraído.
Demi Moore e Bruce Willis foram casados de 1987 a 2000, e hoje são amigos. Emma Hemming Willis, atual esposa do ator deixou um comentário na publicação: "Não há muitas pessoas que conseguem usar essa cor. Estão bonitos, pessoal!", escreveu.

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Moore e Willis já fizeram três filmes juntos: "Pensamentos Mortais" (1991), "Beavis and Butt-head Conquistam a América" (1996) e "As Panteras Detonando" (2003). Em seu livro de memórias "Inside Out", lançado em 2019, a atriz conta detalhes sobre seu relacionamento com Bruce Willis, entre eles, que o ator acreditava que a carreira dela a distanciava da família.
Os dois, no entanto, mantêm uma relação de amizade desde o divórcio. Ela já afirmou que os dois são mais conectados hoje do que quando estavam juntos e que tem orgulho de como lidaram com a separação.
Além de Tallulah, os dois são pais de mais duas; Rumer Willis e Scout LaRue Willis.
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