Susana Vieira comemora quarentena sem compras: 'Estourando cartão'

Não sinto falta de ir para a rua. Estava estourando demais o cartão de crédito. Quarentena maravilhosa (risos). Não tem uma compra esse mês, disse, às gargalhadas.

Durante o bate-papo, a atriz sincerona também abriu o jogo sobre mudanças da Globo, emissora da qual já faz parte há 50 anos. Susana lamentou a falta de divas na TV: "Acho que as únicas deusas são Juliana Paes, Giovanna Antonelli, Paolla Oliveira, Adriana Esteves. Essas meninas, que devem estar com 40 anos hoje, são as melhores atrizes dessa safra. Não vejo mais esse endeusamento".