Susana Vieira comemora quarentena sem compras: 'Estourando cartão'

Susana Vieira, de 77 anos, não está sentindo falta de ir para a rua nesta quarentena, conforme a própria atriz da Globo revelou ao colunista Leo Dias em bate-papo com ele pela web nesta terça (7). Mas a justificativa é nobre: a veterana da TV estava estourando os cartões de crédito e, durante este período, não fez uma compra sequer.
Não sinto falta de ir para a rua. Estava estourando demais o cartão de crédito. Quarentena maravilhosa (risos). Não tem uma compra esse mês, disse, às gargalhadas.
Durante o bate-papo, a atriz sincerona também abriu o jogo sobre mudanças da Globo, emissora da qual já faz parte há 50 anos. Susana lamentou a falta de divas na TV: "Acho que as únicas deusas são Juliana Paes, Giovanna Antonelli, Paolla Oliveira, Adriana Esteves. Essas meninas, que devem estar com 40 anos hoje, são as melhores atrizes dessa safra. Não vejo mais esse endeusamento".
Sobre as mudanças, saídas de atores e atrizes, além de autores de novela, na Rede Globo Susana soltou: "Realmente não sei bem o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Ninguém me contou, não. Mas parece que houve um grande coronavírus lá dentro, que não sei te explicar e prefiro não me manifestar, tá?".