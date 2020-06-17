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Briga

Ludmilla fala sobre possibilidade de 'paz' com Anitta: 'Se mudar o caráter'

'Não quero esse tipo de pessoa perto de mim e da minha vida', afirmou cantora no 'Encontro' desta terça-feira, 16
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:26

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:26

Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg nos bastidores do clipe
Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg nos bastidores do clipe "Onda Diferente" Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Ludmilla falou sobre a sua briga com Anitta em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira, 16. No programa, a cantora foi questionada por Fátima Bernardes se haveria possibilidade de uma conversa com Anitta para que houvesse uma paz" entre as duas.
"Lógico que isso é possível, se um dia a pessoa mudar o caráter. Sem caráter não adianta de nada. Se algum dia mudar de caráter de verdade, talvez tudo comece a ir para o seu lugar e a paz comece a reinar", respondeu Ludmilla.

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"Eu sempre fui puxada para essa briga e nunca falava nada porque não queria que houvesse a briga. Mas já estava lá dentro, mesmo sem querer. Então tive que expor a verdade. Isso foi libertador para mim."
Por fim, Ludmilla voltou a criticar Anitta: "Agora, se as pessoas falarem, quero que elas falem sabendo de tudo. Isso foi aliviante para mim e quero que esse capítulo tenha ficado para lá porque, se não mudar de caráter, não quero esse tipo de pessoa perto de mim e da minha vida"

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