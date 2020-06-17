Anitta condena ataques racistas a Ludmilla: 'Criminosos covardes'

Em seguida, continuou: "Minha equipe já está apurando tais perfis que até então não foram identificados como membros de nenhum fã-clube dos nossos cadastros. Mas não me calarei ou me acomodarei frente a esses absurdos que tenho lido e que estão chegando até mim. Quem fez isso vai pagar pelo que fez. E quem pensar em fazer, saiba que a justiça vai atrás de você também. Já acionei advogados e especialistas em crimes de internet. Racismo não. Racismo é crime".