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Após polêmica

Anitta condena ataques racistas a Ludmilla: 'Criminosos covardes'

Poderosa saiu em defesa de Ludmilla após cantora ser vítima de ataques racistas ao expor briga entre as duas; Anitta esclareceu comentários no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 08:45

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 08:45

Ludmilla e Anitta apresentam
Ludmilla e Anitta apresentam "Onda Diferente", música que fizeram em parceria, no "Caldeirão do Huck", na Globo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Anitta decidiu ir às redes sociais na madrugada desta quarta (17) após Ludmilla ter desabafado com os fãs na terça (16). A dona de "Verdinha" acabou sendo vítima de ataques racistas depois de expor um desentendimento das duas e a Poderosa se manifestou. 
"Criminosos covardes que se dizem meus fãs propagando mensagens de racismo e injúria racial nas redes sociais. Já disse e repito - isso é abominável e inadmissível!", começou. 

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Em seguida, continuou: "Minha equipe já está apurando tais perfis que até então não foram identificados como membros de nenhum fã-clube dos nossos cadastros. Mas não me calarei ou me acomodarei frente a esses absurdos que tenho lido e que estão chegando até mim. Quem fez isso vai pagar pelo que fez. E quem pensar em fazer, saiba que a justiça vai atrás de você também. Já acionei advogados e especialistas em crimes de internet. Racismo não. Racismo é crime". 

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