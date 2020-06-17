Kevinho passa por cirurgia plástica no nariz

Nas redes sociais, Kevinho ainda não comentou sobre a cirurgia até o momento desta publicação. Em 2019, Kevinho foi submetido a uma cirurgia de emergência para a remoção do apêndice. Na época, o cantor paulista afirmou que se dedicaria a sua recuperação e agradeceu o apoio dos fãs.

O funkeiro, que recentemente lançou a música "Te Gusta", celebrou o Dia dos Namorados com a modelo Gabriela Versiani, 21. Os dois estão juntos desde janeiro deste ano. O cantor estava solteiro desde o fim do relacionamento com Flávia Pavanelli. Já a modelo, terminou com a DJ Bárbara Labres, que fez sucesso na Central da Copa. "Namorada, amiga, parceira, companheira! Obrigada por existir, te amo."