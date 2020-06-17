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Aproveitou o isolamento

Kevinho passa por cirurgia plástica no nariz

Artista aproveitou o isolamento imposto pela pandemia da Covid-19 e se submeteu a procedimento estético no Hospital da Plástica, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 08:20

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 08:20

O funkeiro Kevinho
O funkeiro Kevinho Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho
Kevinho, 21, passou por um procedimento cirúrgico no último domingo (14) no Hospital da Plástica, em São Paulo. A assessoria do artista informou que ele voltou para casa no dia seguinte à cirurgia, e segue em recuperação.
Com a agenda de shows interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus, o cantor aproveitou para realizar cirurgia para desvio de septo e um procedimento estético no nariz com o cirurgião Frederico Keim.
Nas redes sociais, Kevinho ainda não comentou sobre a cirurgia até o momento desta publicação. Em 2019, Kevinho foi submetido a uma cirurgia de emergência para a remoção do apêndice. Na época, o cantor paulista afirmou que se dedicaria a sua recuperação e agradeceu o apoio dos fãs.

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O funkeiro, que recentemente lançou a música "Te Gusta", celebrou o Dia dos Namorados com a modelo Gabriela Versiani, 21. Os dois estão juntos desde janeiro deste ano. O cantor estava solteiro desde o fim do relacionamento com Flávia Pavanelli. Já a modelo, terminou com a DJ Bárbara Labres, que fez sucesso na Central da Copa. "Namorada, amiga, parceira, companheira! Obrigada por existir, te amo."

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