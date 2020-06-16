Ator de '365 Dias' nega que cenas de sexo tenham sido reais: 'Bons atores'

Michele Morrone no filme polonês "365 Dias" Crédito: Netflix/Divulgação

O filme "365 Dias", disponível na Netflix, deixou muita gente curiosa sobre as quentíssimas cenas de sexo entre os personagens Massimo (Michele Morrone) e Laura (Anna-Maria Sieklucka). O ator, no entanto, já deixou claro que não, elas não são reais. "Somos muito bons atores", brinca ele.

A afirmação do ator italiano, de 29 anos, foi feita em abril, durante uma live: "Parece real?", questiona ele em meio a gargalhadas. "Parece real porque somos muito... porque somos bons atores", afirma ele. "É falso, não foi real. Muitas pessoas me escrevem 'Oh, meu Deus, parece real', mas não, é impossível".

O filme polonês ficou entre os mais vistos no Brasil pela Netflix nos último dias. Apesar do roteiro fraco, ele abusa das cenas de sexo, o que o fez ser comparado com "50 Tons de Cinza". As comparações acabaram recaindo até mesmo sobre os atores Michele Morrone e Jamie Dornan, que fez Christian Grey em "50 Tons".

Mas a história do mafioso Massimo, que sequestra a diretora de vendas Laura para que ela se apaixone por ele em 365 dias, também causou polêmica. Internautas apontam que a produção romantiza a Síndrome de Estocolmo, que corresponde a uma condição em que o refém forma um vínculo com seu captor.