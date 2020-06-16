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Ator de '365 Dias' nega que cenas de sexo tenham sido reais: 'Bons atores'

Michele Morrone interpreta Massimo na produção disponível na Netflix
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 17:52

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 17:52

Filme polonês
Michele Morrone no filme polonês "365 Dias" Crédito: Netflix/Divulgação
O filme "365 Dias", disponível na Netflix, deixou muita gente curiosa sobre as quentíssimas cenas de sexo entre os personagens Massimo (Michele Morrone) e Laura (Anna-Maria Sieklucka). O ator, no entanto, já deixou claro que não, elas não são reais. "Somos muito bons atores", brinca ele.
A afirmação do ator italiano, de 29 anos, foi feita em abril, durante uma live: "Parece real?", questiona ele em meio a gargalhadas. "Parece real porque somos muito... porque somos bons atores", afirma ele. "É falso, não foi real. Muitas pessoas me escrevem 'Oh, meu Deus, parece real', mas não, é impossível".
O filme polonês ficou entre os mais vistos no Brasil pela Netflix nos último dias. Apesar do roteiro fraco, ele abusa das cenas de sexo, o que o fez ser comparado com "50 Tons de Cinza". As comparações acabaram recaindo até mesmo sobre os atores Michele Morrone e Jamie Dornan, que fez Christian Grey em "50 Tons".

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Mas a história do mafioso Massimo, que sequestra a diretora de vendas Laura para que ela se apaixone por ele em 365 dias, também causou polêmica. Internautas apontam que a produção romantiza a Síndrome de Estocolmo, que corresponde a uma condição em que o refém forma um vínculo com seu captor.
O filme é baseado no livro de mesmo nome da escritora polonesa Blanka Lupinska, que conta com duas sequências. A reportagem questionou a Netflix sobre a possibilidade de mais duas continuações ao filme, mas a plataforma ainda não respondeu.

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