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"Alegria"

Ator de 'The Walking Dead' anuncia que o filho é transexual

Khary Payton, conhecido pelo papel de King Ezekiel, diz que está feliz de o menino se aceitar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 08:15

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 08:15

Khary Payton como King Ezekiel em 'The Walking Dead'
Khary Payton como King Ezekiel em 'The Walking Dead' Crédito: Reprodução/AMC
Khary Payton, 48, publicou em suas redes sociais no qual apresenta seu filho mais velho, Karter, de 11 anos, e diz que ele nasceu biologicamente com o sexo feminino, mas se identifica como menino desde que nasceu.
"Esse é meu filho. Um dos indivíduos mais felizes e bem ajustados que já conheci. Meu filho, Karter. Karter com um K porque lembrava meu nome. Ele escolheu. Veja bem, ele nasceu mulher, mas sempre se identificou como um menino", escreveu o ator, mais conhecido pelo papel de King Ezekiel na série "The Walking Dead".
Payton afirmou que a publicação foi um pedido do próprio Karter. "Ele achou que seria legal se eu o anunciasse nas mídias sociais", contou. "Eu disse a ele que haveria muitos apoiadores, mas também muitos idiotas que seriam duros. Ele disse: 'Sim, eu sei sobre trolls, papai. Eu posso lidar com trolls'."

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Ao final do texto, ele ainda contou que está feliz de o menino se aceitar. "Cara, não há nada mais bonito do que ver seu filho sentir a alegria de explorar o que significa ser verdadeiro consigo mesmo", avaliou. "Essa é a jornada dele, e eu estou aqui para isso. Espero que todos tenham a oportunidade de sentir o amor insaciável que estou sentindo agora."

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