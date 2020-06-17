Ator de 'The Walking Dead' anuncia que o filho é transexual

Khary Payton como King Ezekiel em 'The Walking Dead' Crédito: Reprodução/AMC

Khary Payton, 48, publicou em suas redes sociais no qual apresenta seu filho mais velho, Karter, de 11 anos, e diz que ele nasceu biologicamente com o sexo feminino, mas se identifica como menino desde que nasceu.

"Esse é meu filho. Um dos indivíduos mais felizes e bem ajustados que já conheci. Meu filho, Karter. Karter com um K porque lembrava meu nome. Ele escolheu. Veja bem, ele nasceu mulher, mas sempre se identificou como um menino", escreveu o ator, mais conhecido pelo papel de King Ezekiel na série "The Walking Dead".

Payton afirmou que a publicação foi um pedido do próprio Karter. "Ele achou que seria legal se eu o anunciasse nas mídias sociais", contou. "Eu disse a ele que haveria muitos apoiadores, mas também muitos idiotas que seriam duros. Ele disse: 'Sim, eu sei sobre trolls, papai. Eu posso lidar com trolls'."