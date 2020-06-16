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Polícia

Casa de Pedro Scooby é assaltada no Rio, e funcionária idosa é agredida

No momento, surfista está em Portugal com a namorada e os filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 18:05

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 18:05

O surfista Pedro Scooby
O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby, 31, contou na noite desta segunda-feira (15) que a sua casa localizada em Curicica, no Rio, foi assaltada, e uma idosa que trabalha com a família dele foi agredida pelos bandidos.
"Se fosse só as coisas que roubaram tudo bem, a gente recupera, mas agrediram uma senhora que trabalha lá em casa. Muito triste. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo um turbilhão de coisas e saber que ainda tem gente maldosa por aí", afirmou ele, em vídeos publicados no Stories do Instagram.
No momento, Scooby está em Portugal com os três filhos, Dom, 8, e os gêmeos Bem e Liz, 4, e a mulher, a modelo Cíntia Dicker. Ele falou que a senhora agredida está bem, e disse que nem a sua mãe nem o seu avô de 96 anos estavam no local durante o assalto.

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"Dos males, o menor. A minha mãe está aqui comigo, meu avô estava viajando, mas está tudo bem. A senhora que trabalha lá com a gente está bem. Sei lá, se fosse meu avô, que está com 96 anos e tomasse um tampa, não sei o que poderia acontecer com ele, que já está velhinho, fraquinho", disse.
Na manhã desta terça-feira (16), ele publicou no Instagram imagens que parecem ser do circuito de câmeras de segurança e seriam dos dois suspeitos de praticarem o assalto deixando a casa. Os dois homens usam máscaras e sobem em uma moto. Scooby pediu para quem tiver informações, mandar mensagem direta para ele na rede social.
O surfista afirmou ainda que vai se dividir entre Portugal e o Rio de Janeiro.
Ver essa foto no Instagram

Pedro Scooby, 31, contou na noite desta segunda-feira (15) que a sua casa localizada em Curicica, no Rio, foi assaltada, e uma funciona?ria que trabalha com a fami?lia dele foi agredida pelos bandidos.? ? "Se fosse so? as coisas que roubaram tudo bem, a gente recupera, mas agrediram uma senhora que trabalha la? em casa. Muito triste. No meio dessa pandemia que a gente esta? vivendo um turbilha?o de coisas e saber que ainda tem gente maldosa por ai?", afirmou ele, em vi?deos publicados no Stories do Instagram.? ? No momento, Scooby esta? em Portugal com os tre?s filhos, Dom, 8, e os ge?meos Bem e Liz, 4, e a namorada, a modelo Ci?ntia Dicker.? Ele falou que a senhora agredida esta? bem, e disse que nem a sua ma?e nem o seu avo? de 96 anos estavam no local durante o assalto.? ? Confira mais destaques no F5, o site de entretenimento da @folhadespaulo. #F5 #siteF5 #Folha #folhadesaopaulo #entretenimento

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