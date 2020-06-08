Scooby revela estar casado com Cíntia Dicker e fala de filhos com Piovani

Pedro Scooby, 31, e Cintia Dicker, 33, estão casados. "Amigado com fé, casado é. Eu tenho um contrato de união estável com a Cíntia. Ela tem uma coisa que acho muito maneira, nós guardamos tudo para nós. Nos amamos muito", revelou o surfista, que disse ainda que o documento firmado com a modelo é nos mesmo moldes do que foi feito com Luana Piovani, 43, quando ainda eram casados.
Ao falar sobre o relacionamento com a ex-mulher, Scooby confidenciou que, finalmente, os dois se entenderam. "Sou um cara que não guarda rancor, sou sempre da paz, quero resolver tudo, colecionar amigos e não inimigos, ainda mais ela, que vou ser obrigado a ter na minha vida ao menos até as crianças crescerem", ponderou, citando os três filhos: Dom, 8 e os gêmeos Bem e Liz, de quatro anos.
Ainda falando sobre paternidade, Scooby, comentou o acordo que tem com Piovani: "Agora voltarei a ter uma rotina. Nos separamos há quase um ano e decidimos que seria guarda compartilhada. Vou ficar 15 dias em Portugal com as crianças, aluguei uma casa aqui e estou super feliz", contou em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera neste domingo (7), dizendo que pretende passar os outros 15 dias do mês no Brasil.
Dicker viverá com Scooby e se dividirá entre a Europa e Nova York, onde trabalha. O surfista se diz completamente apaixonado pela modelo com quem pretende ter filhos em breve. "Estamos nos adaptando à vida de homem mulher, de ser um casal, vamos esperar um ou dois anos. As crianças já não estarão tão dependentes de mim. Vai ser uma época boa", finalizou, visivelmente animado.