Scooby revela estar casado com Cíntia Dicker e fala de filhos com Piovani

Ao falar sobre o relacionamento com a ex-mulher, Scooby confidenciou que, finalmente, os dois se entenderam. "Sou um cara que não guarda rancor, sou sempre da paz, quero resolver tudo, colecionar amigos e não inimigos, ainda mais ela, que vou ser obrigado a ter na minha vida ao menos até as crianças crescerem", ponderou, citando os três filhos: Dom, 8 e os gêmeos Bem e Liz, de quatro anos.