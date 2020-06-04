Foto: Pedro Scooby posa com os filhos na piscina: 'Paz e amor'

Pedro Scooby está curtindo uns dias de relax com os filhos, Dom, de 7 anos, e Bem, de 4, em Portugal. Os herdeiros, frutos de seu relacionamento com a atriz Luana Piovani, surgiram em clima descontraído com o surfista na piscina.
"Só paz e amor, amor e paz", legendou ele no post em que só não apareceu sua filha Liz, irmã gêmea de Bem, também filha de Piovani com Scooby.
Segundo informações da revista Quem, a modelo Cíntia Dicker, atual namorada do bonitão, está com o amado e os enteados em Portugal. Recentemente, Scooby também revelou que está buscando uma casa em Portugal para ter um local para ficar mais próximo dos filhos.