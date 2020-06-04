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Em Portugal

Foto: Pedro Scooby posa com os filhos na piscina: 'Paz e amor'

Surfista aproveitou uns dias de relax para curtir os filhos em Portugal, frutos de seu casamento com a atriz Luana Piovani
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 11:37

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 11:37

O surfista Pedro Scooby
O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby está curtindo uns dias de relax com os filhos, Dom, de 7 anos, e Bem, de 4, em Portugal. Os herdeiros, frutos de seu relacionamento com a atriz Luana Piovani, surgiram em clima descontraído com o surfista na piscina. 
"Só paz e amor, amor e paz", legendou ele no post em que só não apareceu sua filha Liz, irmã gêmea de Bem, também filha de Piovani com Scooby. 

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Segundo informações da revista Quem, a modelo Cíntia Dicker, atual namorada do bonitão, está com o amado e os enteados em Portugal. Recentemente, Scooby também revelou que está buscando uma casa em Portugal para ter um local para ficar mais próximo dos filhos. 
Ver essa foto no Instagram

Só paz e amor, amor e paz! ??

Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby) em

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