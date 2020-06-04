Após cirurgia, ex-BBB Gizelly Bicalho reclama: 'Mamoplastia doeu menos'

A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais na manhã desta quinta (4) para contar como está se sentindo após se submeter a uma cirurgia.
Nesta quarta (3) a advogada de Vitória precisou extrair três sisos.
"Acordei cedo, com dor! O ouvido dói, a garganta do lado direito dói. Esse dente estava incluso, deitando e apontando, por isso estava doendo. Nos demais dentes está tudo ok! Não posso abrir a boca por causa do siso inferior direito", detalhou ela, no Twitter.
A capixaba, que já realizou uma cirurgia plástica nos seios, ainda comparou: "Sabe quando a saliva desce e dói? É isso [risos]. Senhor, quando fiz mamoplastia doeu menos, sério!".