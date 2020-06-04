Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Extraiu dentes

Após cirurgia, ex-BBB Gizelly Bicalho reclama: 'Mamoplastia doeu menos'

Capixaba do 'BBB 20' precisou se submeter a uma cirurgia para retirar três dentes e foi para a web reclamar de dor e chegou a comparar procedimento com uma plástica que já realizou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 11:12

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 11:12

Gizelly Bicalho, advogada e ex-BBB capixaba
Gizelly Bicalho, advogada e ex-BBB capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais na manhã desta quinta (4) para contar como está se sentindo após se submeter a uma cirurgia. 
Nesta quarta (3) a advogada de Vitória precisou extrair três sisos. 
"Acordei cedo, com dor! O ouvido dói, a garganta do lado direito dói. Esse dente estava incluso, deitando e apontando, por isso estava doendo. Nos demais dentes está tudo ok! Não posso abrir a boca por causa do siso inferior direito", detalhou ela, no Twitter. 

Veja Também

Até cinema! Vídeo mostra mansão de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz no ES

Cantora gospel Fabiana Anastácio morre por complicações da covid-19

José de Abreu deixa a Globo após 40 anos na emissora

A capixaba, que já realizou uma cirurgia plástica nos seios, ainda comparou: "Sabe quando a saliva desce e dói? É isso [risos]. Senhor, quando fiz mamoplastia doeu menos, sério!".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados