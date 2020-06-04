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José de Abreu deixa a Globo após 40 anos na emissora

Ator disse que vai trabalhar por obra na emissora e pensa numa carreira internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 08:47

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 08:47

O ator José de Abreu
O ator José de Abreu Crédito: Instagram/@carolynnejunger/@josedeabreu
José de Abreu, 74, não faz mais parte do quadro de funcionários da Globo.  O ator anunciou que vai deixar de fazer parte do elenco fixo da emissora a partir do próximo dia 30 de junho após dois meses de negociação com a casa. A novidade foi revelada em live realizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (3).
"Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder na semana passada. Vou me desligar no dia 30", afirmou Abreu, dizendo que também quer tentar uma carreira internacional.

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"Agora vou tentar carreira internacional. Vou me renovar. Estou aqui [na Nova Zelândia] melhorando o meu inglês", explicou.
Abreu não fechou as portas para a emissora. Revelou que poderá ser contratado por obra. O último trabalho do ator na novela "A Dona do Pedaço" (2019) como o milionário Otávio

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