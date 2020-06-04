José de Abreu deixa a Globo após 40 anos na emissora

O ator José de Abreu Crédito: Instagram/@carolynnejunger/@josedeabreu

José de Abreu, 74, não faz mais parte do quadro de funcionários da Globo. O ator anunciou que vai deixar de fazer parte do elenco fixo da emissora a partir do próximo dia 30 de junho após dois meses de negociação com a casa. A novidade foi revelada em live realizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (3).

"Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder na semana passada. Vou me desligar no dia 30", afirmou Abreu, dizendo que também quer tentar uma carreira internacional.

"Agora vou tentar carreira internacional. Vou me renovar. Estou aqui [na Nova Zelândia] melhorando o meu inglês", explicou.