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Ex-participante do BBB

Rafa Kalimann assina contrato com a Globo e diz ser a realização de um sonho

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimannm, 27, confirmou na tarde desta quinta-feira (28) que é a mais nova contratada da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 16:32

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 16:32

"BBB 20": a sister Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimannm, 27, confirmou na tarde desta quinta-feira (28) que é a mais nova contratada da Globo. Com plano de mergulhar na carreira de atriz, ela afirmou que agora será "dedicação extrema" e que vai estudar, se aprofundar e focar muito.
"Estou muito grata, muito feliz. Nem nos meus sonhos mais lindos eu pedi algo tão extraordinário e Ele honrou com minha vida de um jeito tão lindo. A realização de mais um sonho, de uma coisa que venho lutando há muitos anos", afirmou Rafa, que completou dizendo para seus seguidores não desistirem de seus sonhos.
A Globo afirmou que traçou um plano de desenvolvimento de formação artística para Rafa, que deverá acontecer com vários profissionais da casa, nos próximos meses. "Durante esse processo de amadurecimento artístico, Rafa deverá estrear, como ela mesma, em um projeto do Globoplay", afirma.
Ver essa foto no Instagram

O sorriso tá largo, coração tá pulando pra fora. Agradecendo a cada segundo. Deus honrou meus sonhos. Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida. Espero por essa oportunidade desde os meus 14 anos. Eu me apaixonei pelo teatro muito cedo, cheguei a estudar em algumas escolas, mas meu trabalho me fez seguir outros caminhos, focando mais nas minhas redes sociais, um trabalho que eu amo e que me fez chegar até aqui. Estou ansiosa e com uma expectativa muito boa com essa oportunidade que a Globo e o Globoplay estão me dando. Ter a chance de retomar esse meu sonho tão antigo é um privilégio. Eu quero estudar muito, me dedicar 100% a essa profissão que eu respeito e admiro tanto. E saber que terei a oportunidade de estudar e a ajuda de profissionais reconhecidos no mercado, é um sonho. Sei que não será uma tarefa fácil e o desafio que vem pela frente é enorme, minha dedicação pra carreira de atriz agora exigirá o dobro do meu esforço e foco, mas estou disposta pra dar o meu melhor. E feliz demais com a oportunidade. Quero viver essa experiência com muita responsabilidade e amor. ?? obrigada @redeglobo e todos os que estão apostando em mim! De todo meu coração, muito obrigada!

Uma publicação compartilhada por RAFAELLA KALIMANN (@rafakalimann) em

Rafa, que já atua como influenciadora há sete anos, protagonizou recentemente um clipe do cantor Léo Chaves e até arriscou de apresentadora da live do ex-marido Rodolffo, da dupla com Israel. Apenas um dia antes de confirmar o contrato com a Globo, ela falou à Folha de S.Paulo que sonhava em fazer TV: "Com certeza".

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"Quero muito trabalhar na televisão, com certeza, super. Já comecei a estudar à distância, a fazer algumas coisas pra me preparar caso aconteça. Eu quero muito, muito mesmo. Acho que uma coisa agrega muito da outra. Não vai me atrapalhar nesse caminho que estou trilhando na internet, vai somar e pode acontecer muito."
Rafa, que mora em Goiânia, afirmou inclusive que sonhava ser atriz, e não teria problema em mudar de cidade pra isso. Até já tem seu apartamento em São Paulo, usado justamente quando tem compromissos de trabalho, mas ela afirma que poderia ir pro Rio de Janeiro também. "Sou bem desprendida nesse sentido".
Além dessa nova oportunidade, Rafa também vai lançar, neste sábado (30) um canal no YouTube. "Estou muito ansiosa [...] Vejo o YouTube como uma rede bem ampla para explorar diversas vertentes da minha personalidade", afirmou ela, que deverá trazer quadros variados, além dos assuntos e temas já abordados em suas redes sociais.

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