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Mari Gonzalez diz não ter mágoa dos homens do BBB

Modelo tem mantido papo com Bianca, Flay e Ivy
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 11:01

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 11:01

A modelo e ex-BBB Mari Gonzalez
A modelo e ex-BBB Mari Gonzalez Crédito: Instagram/@marigonzalez
Depois que saiu do confinamento do BBB 20, Mari Gonzalez tem mantido contato virtual com algumas pessoas da casa. Apesar de não ter tido problemas sérios com ninguém e de ter resolvido problemas com a Manu antes de ser eliminada, não é com ela que ela mais fala.
Mari revelou que só tem mantido papo com as "canceladas": Marcela, Flay, Ivy e Bianca Andrade. O grupo foi criado por Flay. De fato, todas elas saíram da casa com pontos negativos com o público. Enquanto Bianca quase se envolveu com Guilherme enquanto ele namorava Gabi, Marcela foi acusada de magoar pessoas e só dar apoio a Daniel, Ivy de racismo e Flay não teve apoio popular após briga com Rafa.
Em live com o influenciador e marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, revelou que não sente mágoa dos homens da casa mesmo após descobrir que eles tramaram um plano de sedução para prejudicá-la fora.

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"Apesar de não ter mágoa, não tenho raiva, não tenho nada contra ele, mas foi muito feio o que aconteceu lá na casa", disse ela sobre Lucas Gallina. Sobre Hadson diz ter a mesma opinião. "Não tenho mágoa nem nada, mas não gostaria de dar uma carona para ele", comentou em brincadeira que testava quem poderia receber uma carona da ex-sister.
Sobre Petrix, ela disse que saber o que ele tinha feito no confinamento foi surpreendente. "Para mim foi uma grande surpresa. No momento que o PX saiu do jogo eu fiquei arrasada, porque eu gostava muito dele e não tinha ideia do que ele era. Quando eu saí aqui e vi toda a conversa, tudo que ele falava, foi bem triste", comentou.

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