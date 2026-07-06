Inglaterra aguenta pressão mexicana e pega a Noruega nas quartas da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um dos melhores jogos desta edição da Copa do Mundo, a Inglaterra derrotou o México por 3 a 2, na noite deste domingo (5), no estádio Azteca, na Cidade do México, e se classificou para as quartas de final da competição.









O confronto da próxima fase de mata-mata será contra a Noruega, que derrotou o Brasil por 2 a 1, no próximo sábado (11) às 18h, em Miami. Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Os ingleses têm agora três vitórias e um empate, com 11 gols feitos e 5 sofridos neste Mundial. Harry Kane é o principal nome da seleção, com 6 gols.





A vitória no Azteca tem um significado especial para os ingleses. Foi lá que a seleção foi eliminada nas quartas de final da Copa de 1986 pela Argentina. Aquele jogo ficou marcado por ter sido palco do gol brilhante de Maradona, driblando meio time inglês, e pelo infame gol marcado por ele com a mão, conhecido como "la mano de Dios", que completou 40 anos neste Mundial.





Já para o México o resultado representou o único revés da seleção no histórico estádio em 11 jogos e três edições da Copa do Mundo. Até esta partida, os mexicanos somavam 8 vitórias e 2 empates nos Mundiais de 1970, 1986 e 2026.





A partida deste domingo começou com uma hora de atraso (às 22h de Brasília) devido às condições climáticas adversas na capital mexicana, incluindo o risco de raios nas proximidades do estádio.

E quando o árbitro apitou o início, parecia que os jogadores em campo estavam eletrizados pela tempestade. Durante todo o confronto, não houve um momento sequer em que as seleções não buscassem o gol.





Como ocorreu nos demais jogos nesta Copa, o México iniciou em alta intensidade, incentivado pelos gritos da torcida que lotou o estádio. Mas a Inglaterra respondeu à altura e entrou no mesmo ritmo.





A primeira grande oportunidade de gol ocorreu aos 14min, quando Alvarado lançou a bola para a área e Raúl Jiménez cabeceou de peixinho no canto esquerdo de Pickford. O goleiro inglês voou e fez sua primeira grande defesa na partida. Outras viriam na sequência.





Os ingleses tiveram sua chance aos 25min, quando Gordon recebeu lançamento da defesa na linha de fundo, driblou Sánchez, invadiu a área e chutou para o gol. Mas Tala Rangel defendeu.





Quando o México aumentou a pressão, o meia Bellingham marcou duas vezes em dois minutos e calou a torcida mexicana.





Aos 36min, Saka recebeu a bola na ponta direita, driblou Gallardo e cruzou na segunda trave. Bellingham chegou de peixinho e completou para a rede.





Na saída de bola do México, Anderson roubou a bola e passou para Harry Kane. O capitão inglês invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Bellingham só completar para o gol.





Apesar de estar dois gols atrás no placar, os mexicanos não sentiram a pressão e partiram para o ataque. Deu resultado.





Aos 42min, em cruzamento na área inglesa, a bola bateu no zagueiro Konsa e sobrou para Quiñones chutar forte e alto, sem chance para Pickford.





O goleiro inglês salvou sua seleção do empate em mais uma finalização certeira de Raúl Jiménez aos 47min. O camisa 9 mexicano recebeu cruzamento na área e cabeceou com força no ângulo direito. Pickford voou e espalmou para escanteio.





Ainda deu tempo de Bellingham atuar como zagueiro e evitar mais um gol do rival aos 48min. Em cobrança de escanteio, Raúl Jiménez ajeitou de cabeça para Montes, no bico da pequena área. No momento em que ele ia chutar para o gol, Bellingham apareceu e mandou para escanteio com a ponta da chuteira, sendo abraçado pelos companheiros.





O segundo tempo começou tão elétrico quanto o primeiro, mas com a Inglaterra mais incisiva. Logo aos 3min, o lateral-esquerdo O'Reilly arriscou o chute de fora e acertou a trave de Rangel. Dois minutos depois, Bellingham quase marcou o terceiro em uma linda arrancada. Ele driblou três marcadores, avançou até a entrada da área, mas foi desarmado antes da finalização.





Aos 7min, o inglês Quansah entrou de sola em Gallardo, mas o árbitro nada marcou. Com a reação do banco de reserva mexicano e avisado pelo VAR, ele reviu o lance e deu cartão vermelho ao lateral.

O duelo, que já estava corrido, ficou ainda mais aguerrido, com entradas ríspidas dos dois lados.

Aos 13min, a Inglaterra ampliou com o capitão Harry Kane, de pênalti. Em cobrança de tiro de meta, Pickford lançou até o ataque, a bola bateeu em Álvarez e em Kane e sobrou para Gordon. O meia tocou dentro da área, mas foi derrubado pelo goleiro mexicano. Com um a mais, o México partiu definitivamente para cima do adversário e conseguiu um pênalti aos 20min.

Em disputa dentro da área, Kane foi chutar a bola, mas Gutiérrez colocou o pé na frente e foi acertado pelo capitão inglês. Após avaliar o vídeo do VAR, o juiz marcou pênalti, convertido por Raúl Jiménez.

A partir daí, só deu México, um verdadeiro ataque contra defesa. Os ingleses só conseguiram se segurar até o apito final.