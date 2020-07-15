Suposta nude de Tiago Iorc vaza e fãs vão à loucura na web

Na hora de enviar o clique picante, o cantor ainda teria escrito "Te quero aqui", frase que aparece ao lado do nude na imagem que acabou viralizando na web.

No Twitter, os fãs logo começaram a comentar o assunto e até fizeram trocadilhos com trechos de músicas do bonitão. Muitos internautas postaram "Eu amei te ver" e derivações da frase, em alusão à canção de Tiago. "Meu Deus, que enorme", disse outro fã. Uma seguidora observou: "Perfeito em todos os sentidos.