Suposta nude de Tiago Iorc vaza e fãs vão à loucura na web

Uma suposta foto que mostra as partes íntimas de Tiago Iorc está dando o que falar desde o meio da tarde desta terça (14) pela internet. A imagem, que vazou mais ou menos no mesmo período, mostra a foto de uma tela de celular com um perfil do Instagram aberto. Na rede social, o cantor teria enviado o nude a uma pessoa que decidiu guardar a lembrança em um segundo clique (como se fosse a foto da foto).
Na hora de enviar o clique picante, o cantor ainda teria escrito "Te quero aqui", frase que aparece ao lado do nude na imagem que acabou viralizando na web.
No Twitter, os fãs logo começaram a comentar o assunto e até fizeram trocadilhos com trechos de músicas do bonitão. Muitos internautas postaram "Eu amei te ver" e derivações da frase, em alusão à canção de Tiago. "Meu Deus, que enorme", disse outro fã. Uma seguidora observou: "Perfeito em todos os sentidos.
Segundo informações da Caras, Tiago ainda não se pronunciou sobre o caso.