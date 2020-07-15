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Suposta nude de Tiago Iorc vaza e fãs vão à loucura na web

Foto começou a ser compartilhada no Twitter e internautas se surpreenderam com o clique para lá de picante; cantor não se pronunciou sobre polêmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 07:13

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 07:13

O cantor Tiago Iorc
O cantor Tiago Iorc Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoiorc
Uma suposta foto que mostra as partes íntimas de Tiago Iorc está dando o que falar desde o meio da tarde desta terça (14) pela internet. A imagem, que vazou mais ou menos no mesmo período, mostra a foto de uma tela de celular com um perfil do Instagram aberto. Na rede social, o cantor teria enviado o nude a uma pessoa que decidiu guardar a lembrança em um segundo clique (como se fosse a foto da foto). 
Na hora de enviar o clique picante, o cantor ainda teria escrito "Te quero aqui", frase que aparece ao lado do nude na imagem que acabou viralizando na web. 

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No Twitter, os fãs logo começaram a comentar o assunto e até fizeram trocadilhos com trechos de músicas do bonitão. Muitos internautas postaram "Eu amei te ver" e derivações da frase, em alusão à canção de Tiago. "Meu Deus, que enorme", disse outro fã. Uma seguidora observou: "Perfeito em todos os sentidos. 
Segundo informações da Caras, Tiago ainda não se pronunciou sobre o caso. 

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