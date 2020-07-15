Luan Santana dispensa 20 funcionários após cinco meses de pandemia

O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

De acordo com nota divulgada por sua assessoria de imprensa, os colaboradores eram das áreas da banda, técnicos e de produção. Todos eles tinham contrato em regime de CLT e terão as garantias pagas até dia 5 de agosto. Eles também terão os acertos rescisórios que compreendem todos os direitos previstos em lei, tais como férias, 13º salário, multa de 40% sobre o FGTS e entrega da documentação necessária para habilitação dos colaboradores no programa do seguro desemprego.

Luan Santana conseguiu segurar os colaboradores por ao menos cinco meses de pandemia mesmo sem shows e com queda de faturamento. Agora, com as demissões, garante que, assim que a situação se normalizar, os dispensados terão prioridade numa recontratação.

Até então, Luan conseguia segurar sua equipe. Até mesmo para uma live que passou na Globo, Multishow e no Globoplay ele teve a ajuda de sua equipe. Com estética inspirada nos anos 1980, a live teve as participações especiais do padre Fábio de Mello, em "Aleluia", e de Luísa Sonza, em "Tudo o Que Você Quiser". Durante a apresentação, também foi gravado o clipe da música "Asas", faixa inédita escrita por Matheus Aleixo (da dupla com Kauan).