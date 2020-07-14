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Kaysar Dadour lembra transa no 'BBB 18' e nega ter falhado

O imigrante sírio teve um romance com Patricia Leitte no reality da Rede Globo

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:40
Na edição 18 do "BBB", o hoje ator Kaysar Dadour teve um momento quente debaixo do edredom. Ele e a participante Patricia Leitte transaram.
Kaysar Dadour, ator Crédito: Reprodução/Instagram
Porém, na ocasião, parte do público havia achado que ele tinha falhado na hora. Isso porque na edição do programa, Kaysar a princípio não quis transar com ela. "Por favor, faz o que estou te falando. Por favor, vai para sua cama. Deixa de conversa. Tem problema para mim. Chega, por favor", disse ele.
Internautas até chegaram a afirmar que a cearense estaria assediando o imigrante sírio, e questionaram se ele se envolveu em um relacionamento abusivo.
Em entrevista ao "Pânico da Jovem Pan", Kaysar disse que não falhou ou algo do tipo e confirmou que rolou sexo. "Não, as câmeras nunca me deixaram nervoso e nem tímido. Eu fiz. Foi tranquilo. Embaixo do edredom às vezes a gente fala uma coisa e faz outra."

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No reality, em outro momento, o clima esquentou mais. Em uma das madrugadas, Patrícia e Kaysar trocaram carícias no quarto submarino, onde dormiam Ayrton, Diego e Breno.
Me deu um fogo, afirmou a cearense após movimentar o edredom com o sírio. Se a gente quiser transar, só fora daqui, continuou ela.
Kaysar perguntou o motivo e Patrícia respondeu que não dá para ter relações sexuais dentro do confinamento. Só colocar a camisinha. Pego minha arma e pronto. Vai que vai, toma que toma, rebateu o sírio.
Eu sempre fui eu mesmo. Sou meio louco mesmo, concluiu Dadour ao "Pânico".

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