Luana Piovani recebe diagnóstico negativo para Covid-19 após suspeitas

A atriz Luana Piovani Crédito: Daryan Dornelles

Luana Piovani, 43, apareceu em suas redes sociais nesta segunda (13) para contar que estava isolada em um quarto de sua casa após ter contato com uma mulher que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

A atriz e apresentadora que agora vive em Portugal com os filhos, Dom, 7, Bem e Liz, 4, compartilhou sua ansiedade para o resultado do teste, que chegou na manhã desta terça-feira. "Chegou por SMS e deu negativo. Aí que alívio, já agarrei e dei uns beijos nas crianças. É muito doido", contou.

Piovani disse que achou "muito confuso" e apesar de ter "uma pulga atrás da orelha", ficou feliz com o resultado. "É isso que todo mundo faz para poder se unir as pessoas, né?", finalizou.

Morando em Cascais com a família desde o ínicio de 2019, recentemente a apresentadora fez uma viagem para a região de Grândola, onde ficou hospedada em um hotel de luxo na praia da Comporta -com diárias entre 225 e 785 euros (de R$ 1.345 a R$ 4.670 aproximadamente), podendo chegar a 2.790 euros (mais de R$ 16.668).

"Bons momentos, boas memorias, a gente leva da vida, a vida que a gente leva", escreveu Piovani em uma das suas publicações no Instagram.

Neste domingo (12) a apresentadora afirmou que está solteira novamente, ela namorava o jogador de basquete israelense Ofek Malka. Piovani explicou que a distância e um tempo grande sem encontrar o atleta foram preponderantes para o fim da relação.