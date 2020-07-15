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Situação complicada

Claudia Rodrigues tem fratura na costela e novas lesões no cérebro

Claudia fez uma tomografia que indicou uma fratura na costela e outra fratura em uma vértebra da coluna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 07:02

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 07:02

A atriz e humorista Cláudia Rodrigues
A atriz e humorista Cláudia Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram @claudia_rodrigues_oficial
Adriane Bonato, amiga e empresária da atriz Claudia Rodrigues, deu mais detalhes sobre o estado de saúde da atriz, que está internada no hospital Albert Einstein, em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, nesta terça-feira, 14.
Segundo ela, Claudia precisou ir ao hospital após passar por um acidente doméstico no último domingo, 12: "Ela falou: 'vou tomar um banho para a gente almoçar'. Toda vez que ela vai fazer alguma atividade, sempre está com alguém por conta da disautonomia dela, porque ela perde o equilíbrio e pode cair".
Após o banho, Adriane conta que foi entregar uma meia para Claudia, quando aconteceu o acidente: "Ela foi pegar e foi para trás, achando que o encosto da pia estava perto, mas não estava."
"Como o corpo foi para trás, ela bateu bruscamente na pia com as costas. Fez um hematoma muito grande. Ela começou a se queixar de muita dor e ficou sem ar no momento. A pancada foi muito forte", prosseguiu.

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Por recomendação médica, as duas vieram a São Paulo para que a atriz pudesse se tratar no hospital Albert Einstein. Adriane cita que tem tomado cuidado por conta da covid-19, já que a humorista tem imunidade baixa.
Segundo ela, Claudia fez uma tomografia que indicou uma fratura na costela e outra fratura em uma vértebra da coluna.
Como ela teria que voltar ao hospital em agosto para exames de rotina e para uma nova dose de medicamento que vem dos Estados Unidos para o tratamento de sua esclerose múltipla, seu médico resolveu antecipar os exames, para evitar novo deslocamento.
"Infelizmente, os resultados não foram o que a gente estava esperando. Apareceram duas novas lesões no cérebro que vão ser agora estudadas. Não poderiam estar aparecendo novas lesões com o tratamento que ela vem fazendo", explicou Adriane.
"Ela está se apresentando uma pessoa totalmente normal, melhor do que ela estava, tanto que o médico achou que ia encontrar ela mais debilitada, com mais dificuldades, e não, ela está levantando, caminhando, tudo normal, como se não tivessem essas lesões", continuou.
Por fim, a amiga elogiou a força de Claudia Rodrigues: "além de ser uma 'fênix', eu acho que é a filha preferida de Deus. Porque quanto mais problemas ela tem, quanto mais coisas surgem, mais forte ela fica e mais vontade de viver e trabalhar ela tem".
Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla. A atriz passou por diversas internações e a mais recente delas ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2020.
Em maio, a humorista relançou seu canal no YouTube, e promoveu uma live em que relembrou a amizade com seus colegas de A Diarista.

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