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Vai fazer live no YouTube!

Cláudia Rodrigues: 'Passei por quarentena de um ano e não morri'

Humorista anunciou live em seu canal do YouTube para o próximo domingo (7) e falou, em entrevista ao Uol, sobre o enfrentamento à esclerose múltipla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 09:09

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 09:09

A atriz e humorista Cláudia Rodrigues
A atriz e humorista Cláudia Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram @claudia_rodrigues_oficial
Definitivamente, os últimos anos de Cláudia Rodrigues não têm sido nada fáceis. A atriz luta contra a esclerose múltipla, doença neurológica autoimune, e já precisou ser hospitalizada diversas vezes em decorrência da enfermidade. 
Em entrevista ao portal Uol sobre sua estreia em canal do YouTube, Cláudia soltou: "Já passei por uma quarentena de um ano e não morri". 
A humorista admite que tenta se reerguer a todo momento e, em casa, decidiu se reinventar para garantir um pouco de diversão. No próximo domingo (7), Cláudia vai matar a saudade dos fãs com live em seu perfil do YouTube.  

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Minha live vai ter a cara da Claudinha, ou seja, será imprevisível! Vai ser diferente de todas que vocês já viram, estou preparando algo muito especial, mas se eu contar perde a graça. A única coisa que posso garantir, é que vou fazer vocês rirem muito comigo", disse. 

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