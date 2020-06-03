Cláudia Rodrigues: 'Passei por quarentena de um ano e não morri'

A atriz e humorista Cláudia Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram @claudia_rodrigues_oficial

Definitivamente, os últimos anos de Cláudia Rodrigues não têm sido nada fáceis. A atriz luta contra a esclerose múltipla, doença neurológica autoimune, e já precisou ser hospitalizada diversas vezes em decorrência da enfermidade.

Em entrevista ao portal Uol sobre sua estreia em canal do YouTube, Cláudia soltou: "Já passei por uma quarentena de um ano e não morri".

A humorista admite que tenta se reerguer a todo momento e, em casa, decidiu se reinventar para garantir um pouco de diversão. No próximo domingo (7), Cláudia vai matar a saudade dos fãs com live em seu perfil do YouTube.