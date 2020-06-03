Gretchen ameaça processar rádio após uso de foto em sorteio

A dançarina Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Ao que parece, Gretchen , de 61 anos, não gostou muito de ver sua foto sendo usada em uma campanha de uma famosa estação de rádio.

Por meio de seus stories do Instagram, a Rainha do Rebolado contou que a Massa FM Oficial usou uma imagem sua sem permissão para um suposto sorteio. Além disso, Gretchen alegou que teria entrado em contato com a emissora, mas que não havia tido sucesso.

Ela deixou claro, nos vídeos, que se não tivesse um retorno da direção da rádio, seus advogados entrariam com um processo de direito de uso de imagem.

"Não querem nem atender as nossas ligações para saber que vão ter que pagar pelo uso indevido de imagem. Estou esperando um contato deles e, se não houver, meus advogados já estão providenciando para que eles tenham que responder um processo de direito de uso de imagem indevida. Meus empresários estão esperando um contado de vocês da Massa FM Oficial. Por favor, porque a minha imagem não foi autorizada para esse sorteio", disse.