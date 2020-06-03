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Pandemia da Covid-19

Cauã Reymond sai de casa para surfar em dia de reabertura no Rio

O ator de 40 anos decidiu ir surfar na praia da Barra da Tijuca, no Rio, no primeiro dia de reabertura do comércio em meio à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 08:08

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 08:08

O ator Cauã Reymond
O ator Cauã Reymond Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
O ator Cauã Reymond, 40, aproveitou o primeiro dia de reabertura do comércio do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (02), para surfar na praia da Barra da Tijuca.
O prefeito Marcelo Crivella permitiu atividades como caminhadas no calçadão e atividades esportivas individuais no mar, como natação e surfe, bem como a abertura de templos religiosos e lojas de móveis, decoração e automóveis.

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Reymond surfando em ondas e saindo de de seu carro, ainda com máscara de proteção. O ator passa a quarentena com sua esposa Mariana em casa, no Rio.

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