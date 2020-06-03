Youtuber compra casa de R$ 6,5 milhões para gravar vídeos

A influenciadora digital Camila Loures, 25, comprou uma mansão em Belo Horizonte para ter uma "casa de gravações" dos vídeos de seu canal no YouTube.
Com quase 12 milhões de inscritos na rede social, Loures publicou um vídeo na última semana mostrando a nova casa, apelidada por ela de "mansão Loures".
"Vai ser uma casa de gravação. Aqui é que vai acontecer todos os vídeos. Talvez, pode ser que tenha vídeos lá na mansão [em que mora], mas provavelmente agora vai ser tudo aqui. A gente não se mudou. Lá, vai ser a nossa casa de morar, vamos continuar morando lá. Aqui é a casa de gravação", explica ela no vídeo, onde também diz que já acumulou 10 milhões de seguidores no Instagram nos últimos seis anos, gravando vídeos.
A casa de dois andares será dividida com o irmão de Camila e seus pais. Ela conta com duas piscinas, bar, cascata, pista de dança e sistemas tecnológicos de luz e som. Segundo um anúncio da casa encontrado na internet, o imóvel é avaliado em R$ 6,5 milhões.