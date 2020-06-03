Youtuber compra casa de R$ 6,5 milhões para gravar vídeos

"Vai ser uma casa de gravação. Aqui é que vai acontecer todos os vídeos. Talvez, pode ser que tenha vídeos lá na mansão [em que mora], mas provavelmente agora vai ser tudo aqui. A gente não se mudou. Lá, vai ser a nossa casa de morar, vamos continuar morando lá. Aqui é a casa de gravação", explica ela no vídeo, onde também diz que já acumulou 10 milhões de seguidores no Instagram nos últimos seis anos, gravando vídeos.