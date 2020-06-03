Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prioridades

Youtuber compra casa de R$ 6,5 milhões para gravar vídeos

Camila Loures gravou vídeo mostrando 'casa de gravação'

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 08:05
A youtuber Camila Loures
A youtuber Camila Loures Crédito: Reprodução/YouTube
A influenciadora digital Camila Loures, 25, comprou uma mansão em Belo Horizonte para ter uma "casa de gravações" dos vídeos de seu canal no YouTube.
Com quase 12 milhões de inscritos na rede social, Loures publicou um vídeo na última semana mostrando a nova casa, apelidada por ela de "mansão Loures".
"Vai ser uma casa de gravação. Aqui é que vai acontecer todos os vídeos. Talvez, pode ser que tenha vídeos lá na mansão [em que mora], mas provavelmente agora vai ser tudo aqui. A gente não se mudou. Lá, vai ser a nossa casa de morar, vamos continuar morando lá. Aqui é a casa de gravação", explica ela no vídeo, onde também diz que já acumulou 10 milhões de seguidores no Instagram nos últimos seis anos, gravando vídeos.

Veja Também

Advogado de Chico Anysio pede indenização de R$ 30 mil para viúva e Antônia Fontenelle

Você conhece o Werner? Conheça a história e carreira do Alemão do Forró

Fotos: ex-BBB Flayslane engata namoro com modelo de 24 anos

A casa de dois andares será dividida com o irmão de Camila e seus pais. Ela conta com duas piscinas, bar, cascata, pista de dança e sistemas tecnológicos de luz e som. Segundo um anúncio da casa encontrado na internet, o imóvel é avaliado em R$ 6,5 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados