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Fotos: ex-BBB Flayslane engata namoro com modelo de 24 anos

Cantora teria conhecido o modelo Fernando Pessiquelli pelas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 08:21

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 08:21

O modelo e ator Fernando Pessiquelli
O modelo e ator Fernando Pessiquelli Crédito: Reprodução/Instagram @ferpessiquelli_
A cantora e ex-BBB Flay, 25, está namorando. A novidade foi divulgada pela amiga e também ex-BBB Bianca Andrade, 25, a Boca Rosa, durante uma live. Apesar dos protestos de Flay durante a transmissão, ela afirmou em suas redes sociais que não ficou brava com a revelação.
"Ela tem liberdade pra falar o que quiser de mim... e eu dela. Na verdade, ela também sempre deixou também eu falar o que eu quiser dela. Falou cada coisa no Big Brother...", afirmou a cantora, que esta agora oficialmente namorando o modelo Fernando Pessiquelli, 24, que seria do interior paulista.
A ex-BBB e cantora Flayslane
A ex-BBB e cantora Flayslane Crédito: Reprodução/Instagram @flay
Nas redes sociais, o modelo já recebeu alguns comentários, como o da própria Bianca Andrade, que disse: "Estou de olho, Fernando. Se liga". "Pode deixar o recado já está dado", respondeu ele com emojis de sorrisos. Outro que comentou foi o ex-BBB Guilherme Napolitano, 29.

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Ao jornal Extra, o modelo confirmou o romance e disse que tudo começou pelas redes sociais. "Eu curti e comentei um stories dela. Aí, começamos a conversar", afirmou ele. "Ela é uma fofa, super querida e inteligente", completou ele, que disse que eles estão se conhecendo mais a cada dia.
Desde que saiu do BBB, Flay se envolveu em algumas polêmicas. A principal foi a afirmação de que já havia ficado com o jogador de futebol Neymar Jr. Nas redes sociais, ele afirmou apenas "rir pra não chorar", o que ela não gostou.
"Eu senti que foi me desmerecendo (...) Não precisava, era só fingir demência, seria só mais uma pessoa com quem ele ficou, e eu sou solteira, livre, independente. Foi uma ficada aleatória, não precisa dessa exposição que teve", afirmou.

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