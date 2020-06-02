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Homofobia

Irmão de Huck surge abraçado ao namorado e diz que não será oprimido

O cineasta Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, ainda falou que homofóbicos irão para a cadeia e citou o presidente Jair Bolsonaro como uma dessas pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 08:11

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 08:11

O cineasta Fernando Grostein e o namorado, o ator e modelo Fernando Siqueira
O cineasta Fernando Grostein e o namorado, o ator e modelo Fernando Siqueira Crédito: Reprodução/Instagram @grosteinandrade
O cineasta Fernando Grostein, 39, postou uma foto em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (1º), abraçado ao namorado, o ator Fernando Siqueira, 22, e mandou um recado aos internautas que o criticam. "Se você realmente acha que não é homofóbico, pense no fundo da sua alma se você não é mesmo", disse.
"Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abraçado com meu amor. Vou desenhar: passamos a vida sendo oprimidos e isso não vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que não saíram do armário se sentirem fortes. Hoje é dia de Pride. O mundo começa a viver uma revolução."
Grostein ainda falou que homofóbicos irão para a cadeia e citou o presidente Jair Bolsonaro como uma dessas pessoas. "Não existe mais intolerância a intolerante. Vocês todos vão acabar na cadeia. A começar pelo presidente", afirmou ele em sua conta no Instagram.

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Há cerca de quatro anos o cineasta fez um post em suas redes sociais afirmando que é gay. Ele disse na ocasião, que não era um segredo e que, graças ao carinho da família e dos amigos ele sabia que não tem por que esconder. Um dia quem sabe todos nós iremos nos orgulhar de simplesmente sermos humanos".
Ver essa foto no Instagram

Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abrac?ado com meu amor. Vou desenhar: passamos a vida sendo oprimidos e isso na?o vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que na?o sai?ram do arma?rio se sentirem fortes. E se voce? realmente acha que na?o e? homofo?bico, pense no fundo da sua alma se voce? na?o e? mesmo. Afinal, por que minhas fotos te incomodam tanto? Hoje e? dia de Pride. O mundo comec?a a viver uma revoluc?a?o. Na?o existe mais tolera?ncia a intolerante. Voce?s todos va?o acabar na cadeia. A comec?ar pelo presidente. Some people complains that I post pictures hugging my love here. Let me explain: even though we had a lot of privileges, we spent a long time suffering oppression for being gay. This is now in the past. We are out here to say for those who are inside the closet to feel strong and make their choices. And if you think you are not homophobic, look deep inside your soul and ask yourself honestly. So why my pictures bother you so much? Today, Pride month starts. The world is in the middle of a revolution! There is no more tolerance to those who are intolerant. The intolerants will end up in jail - starting with the president of Brasil. Its time to stand up and fight against hate. #pride? #pride #gay #lgbtq?

Uma publicação compartilhada por Fernando Grostein Andrade (@grosteinandrade) em

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