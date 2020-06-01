Sônia Bridi mostra mansão sustentável rodeada por mais de 100 árvores

Sônia Bridi, 53, repórter do Fantástico (Globo), e seu marido, o repórter cinematográfico Paulo Zeromora, moram em uma casa reservada, em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Segundo a jornalista, o ponto forte da mansão é sua natureza exuberando e a sustentabilidade: a casa é rodeada por dezenas de plantar, o que bloqueia a visão de vizinhos. "É uma casa brasileira [...] parece que a gente está no meio de uma mata, mas há 15 metros, estamos cheio de vizinhos", diz ela.
A casa de Bridi também conta com painéis para captação de energia solar no texto de sua casa, e coleta água da chuva. Ela também usa água de reúso na piscina que tem.
A estrutura da casa é feita de concreto e madeira, e há áreas de lazer externas, como um quintal de churrasco e um terraço de descanso.