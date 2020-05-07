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Jodie Foster coloca casarão à venda na Califórnia por R$ 16 milhões; conheça

Mansão tem quatro quartos e cinco banheiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:56

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:56

Mansão de Jodie Foster está à venda por R$ 16 milhões
Mansão de Jodie Foster está à venda por R$ 16 milhões Crédito: Divulgação
A atriz norte-americana e vencedora de dois Oscar Jodie Foster, 57, resolveu colocar uma de suas casas à venda pelo valor de US$ 2,85 (o equivalente a cerca de R$ 16 milhões com a cotação atual do dólar). O casarão fica na cidade de Calabasas, na Califórnia (EUA) e tem quatro quartos e cinco banheiros.
De acordo com a revista Variety, a mansão está desocupada em um condomínio sofisticado e fechado. Foster adquiriu a propriedade com a mãe, Evelyn Foster, em 2005, por um valor mais abaixo do que ela pede agora. Porém, com a morte da mãe, dela em maio de 2019, a ideia de vender a casa se tornou mais sólida.
A casa de campo é praticamente térrea e possui uma sala bônus no segundo andar onde também ficam os quartos. Ela fica construída em torno de uma entrada, tem uma lareira ao ar livre, quartos com suíte e é bastante arejada.

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Os amplos arcos do lado de fora dão um ar de caverna à entrada da sala de estar e a de jantar em estilo colonial. Esse cômodo especificamente tem dez metros de altura e piso na cor madeira chocolate e escuro. Da espaçosa cozinha é possível ter uma vista do quintal onde fica uma piscina.

Mansão de Jodie Foster está à venda

PERDA DA MÃE

A atriz e diretora americana Jodie Foster perdeu a sua mãe, Evelyn Foster, aos 90 anos, um dia depois do Dia das Mães de 2019. A família revelou que a causa da morte foram complicações relacionadas à demência, segundo informou a revista People.
Evelyn administrou a carreira de Jodie Foster até a sua vitória no Oscar de 1992, por sua atuação como a agente Clarice Starling no filme "O Silêncio dos Inocentes". Este foi o segundo Oscar da atriz, que já tinha sido premiada por sua atuação no longa "Acusados", de 1988.

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