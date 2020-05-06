MTV divulga imagens da mansão da nova temporada do De Férias com o Ex Brasil

Elenco da 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil Crédito: Divulgação

A MTV liberou nesta terça-feira (5) as imagens da mansão da nova temporada do De Férias Com o Ex Brasil, que estreia no próximo dia 21 de maio, às 22h, no canal.

Pela primeira vez o reality vai se passar em Jericoacoara, Ceará, com novas acomodações e decorações, que foram preparadas para tornar o programa ainda mais intrigante. Através das fotos é possível conhecer todos os cômodos da casa, principalmente de alguns ambientes como a Suíte Máster, a Cabine dos Segredos e a Sala da Verdade.

A Cabine dos Segredos e a Sala da Verdade, espaço exclusivo para "passar tretas a limpo" e fazer votações, como "Crush do Momento" -os participantes poderão votar na pessoa mais "quente" da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.

"Além de um toque moderno, aproveitamos para colocar alguns elementos surreais, para já deixar claro que essa temporada promete muitas surpresas", afirma Roger Carlomagno, diretor de produção e desenvolvimento da ViacomCBS.

Casa 6º temporada "De Férias com o Ex"

Carlomagno ainda ressalta que o público vai se identificar bastante. "Essas fotos já trazem, inclusive, um gostinho do que vem pela frente." Até mesmo a cartela de cores usadas na decoração da casa foram pensadas, conta Giselle Pedrão, diretora de arte do De Férias com o Ex Brasil.

"Nessa edição priorizamos uma cartela de cores que remete ao verão, com algumas texturas que trazem jovialidade. É o caso do cobogó de concreto, o papel de parede geométrico multicolorido, as cores atuais da bancada da cozinha e o jogo do dual color da suíte máster."

Dentre os dez participantes iniciais do programa, estarão Rafael Vieira, apontado como o primeiro homem homossexual do reality, e Matheus Crivella (o "Novinho"), que participou como ex da 4ª edição do programa e se destacou por sua personalidade engraçada.