Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

The Four Brasil: Alma Thomas é a vencedora com 50,58% dos votos

Xuxa apresentou final do reality ao vivo, da sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 09:14

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 09:14

Alma Thomas é a campeã do The Four Brasil
Alma Thomas é a campeã do The Four Brasil Crédito: Instagram/almathomas
Com 50,58% dos votos, Alma Thomas, 36, é a vencedora da segunda temporada do The Four Brasil (Record). Além do título de melhor cantora, ela levou para casa o prêmio de R$ 300 mil. "Foi uma jornada muito intensa", disse a vencedora após o anúncio da sua vitória.
O reality foi um dos poucos da TV aberta brasileira que não tinha sido prejudicado pelas suspensão das gravações por causa da pandemia do novo coronavírus. A atração já estava praticamente toda gravada. Faltava apenas a final, que foi apresentada por Xuxa Meneghel, 57, na noite desta quarta-feira (29), e teve a participação de jurados e competidores de dentro de suas casas.
O programa começou com as quatro finalistas tentando se manter na disputa. Além de Alma, eram elas: Thaís Kiwi, 25, Ana Clemesha, 19, e Grazi Medori, 34. A primeira desafiante foi Beatriz Procópio, que ganhou o direito e travou uma batalha contra Ana. Mas Ana seguiu na disputa ao ser escolhida pela plateia com 55,3% dos votos.
O segundo desafiante foi Lucas Degasperi, que tirou Grazi da final ao vencer a batalha por 82,9% dos votos. Rodrigo Oliveira foi o terceiro desafiante, mas não conseguiu superar Alma, que teve 61,7% dos votos.
A última batalha foi entre Sabrina e Thais. A desafiante Sabrina conseguiu desbancar a finalista com 59,6% dos votos da plateia. Toda essa primeira parte do programa já estava gravada. Na sequência, Xuxa apareceu ao vivo, da casa dela, abrindo a votação para o público pelo site R7.com.
Antes de anunciar que Alma era a grande vencedora, os quatro finalistas cantaram juntos uma versão da música "A Cura", de Lulu Santos, em um medley com o refrão de "É Preciso Saber Viver", dos Titãs. A apresentação foi gravada com cada um deles de sua casa.
Alma se emocionou muito com a vitória. Ela estava invicta há seis batalhas no programa. Antes da final, a cantora disse que estava se cobrando muito. "Eu acho que nervosismo e medo são uma demonstração de compromisso. Sei que represento muitos tipos de pessoa quando piso no palco."

Veja Também

Globo abre inscrições para o BBB 21 com seletivas em 9 cidades

"Mestre do Sabor" volta com nova etapa; conheça as provas do reality

De Férias com o Ex Brasil estreia nova temporada dia 21 de maio

A primeira temporada de The Four Brasil foi vencida pelo segurança do metrô Ivan Lima.
A estreia da segunda temporada foi aos domingos, o que marcou o retorno de Xuxa às tardes dominicais depois de 12 anos afastada. Com duas edições, a Record voltou a atração para as quartas-feiras, sem dar explicações sobre o motivo da mudança. A emissora também não passou as audiências desta temporada do reality.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória
Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência
Zema diz que manterá candidatura, alfineta Flávio e Caiado e propõe reforma no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados