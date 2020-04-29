De Férias com o Ex Brasil estreia nova temporada dia 21 de maio

Elenco da 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil Crédito: Divulgação

A MTV anunciou nesta quarta-feira (29) que a nova temporada do De Férias Com o Ex Brasil vai estrear no próximo dia 21 de maio, às 22h. Serão ao todo 12 episódios inéditos, que foram gravados em uma mansão em Jericoacoara (CE).

Dentre os dez participantes iniciais do programa, estarão Rafael Vieira, apontado como o primeiro homem homossexual do reality, e Matheus Crivella (o "Novinho"), que participou como ex da 4ª edição do programa e se destacou por sua personalidade engraçada.

Além dos dois, farão parte do elenco Bárbara Morais, Flávia Caroline, Jéssica Marisol, Mayara Cardoso, Mina Winkel, Caio Cabral, João Hadad, Rafael Vieira e Igor Adamovich.

Há duas novidades na atual temporada: a Cabine dos Segredos e a Sala da Verdade, espaço exclusivo para "passar tretas a limpo" e fazer votações, como "Crush do Momento" -os participantes poderão votar na pessoa mais "quente" da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.