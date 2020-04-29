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Reality show

De Férias com o Ex Brasil estreia nova temporada dia 21 de maio

Edição terá primeiro participante gay e volta de Matheus Crivella
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:38

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:38

Elenco da 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil
Elenco da 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil Crédito: Divulgação
A MTV anunciou nesta quarta-feira (29) que a nova temporada do De Férias Com o Ex Brasil vai estrear no próximo dia 21 de maio, às 22h. Serão ao todo 12 episódios inéditos, que foram gravados em uma mansão em Jericoacoara (CE).
Dentre os dez participantes iniciais do programa, estarão Rafael Vieira, apontado como o primeiro homem homossexual do reality, e Matheus Crivella (o "Novinho"), que participou como ex da 4ª edição do programa e se destacou por sua personalidade engraçada.
Além dos dois, farão parte do elenco Bárbara Morais, Flávia Caroline, Jéssica Marisol, Mayara Cardoso, Mina Winkel, Caio Cabral, João Hadad, Rafael Vieira e Igor Adamovich.

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Há duas novidades na atual temporada: a Cabine dos Segredos e a Sala da Verdade, espaço exclusivo para "passar tretas a limpo" e fazer votações, como "Crush do Momento" -os participantes poderão votar na pessoa mais "quente" da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.
Os episódios serão exibidos toda quinta-feira, na MTV, e via streaming no Brasil e países da América Latina exclusivamente pela Amazon Prime Video, com realização da VIS (Viacom International Studios).

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