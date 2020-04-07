Mansão de vidro de Justin Bieber vira piada na web; entenda

A mansão praticamente toda feita de vidro do cantor Justin Bieber virou piada na web. Mas não por nada mais que sua arquitetura exótica, que acabou chamando a atenção dos internautas.
"É um multiprocessador? Um liquidificador? Um aeroporto?", brincam os fãs, em posts e reações publicadas em diversas redes sociais.
Tudo começou no fim do mês passado, quando a primeira foto da mansão acabou viralizando na web após uma internauta escrever: "A casa do Justin Bieber... Eu nunca vi uma casa mais feia".