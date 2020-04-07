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Mansão de vidro de Justin Bieber vira piada na web; entenda

Imóvel é comparado a multiprocessador de cozinha, liquidificador e até aeroporto por internautas que acharam a mansão do astro exótica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 10:22

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 10:22

A mansão de vidro de Justin Bieber
A mansão de vidro de Justin Bieber Crédito: Reprodução
A mansão praticamente toda feita de vidro do cantor Justin Bieber virou piada na web. Mas não por nada mais que sua arquitetura exótica, que acabou chamando a atenção dos internautas. 
"É um multiprocessador? Um liquidificador? Um aeroporto?", brincam os fãs, em posts e reações publicadas em diversas redes sociais. 

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Tudo começou no fim do mês passado, quando a primeira foto da mansão acabou viralizando na web após uma internauta escrever: "A casa do Justin Bieber... Eu nunca vi uma casa mais feia". 

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